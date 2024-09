Neuseeland hält jetzt (endlich) den Haka-Weltrekord

Video: watson/Hanna Dedial

Neuseeland hält – endlich – den Weltrekord für den Haka mit den meisten Teilnehmenden. Am Sonntagabend fanden sich im Eden Park in Auckland 6531 Menschen ein, die den rituellen Tanz der Maori gemeinsam durchführten. Der Haka wird immer in Gruppen getanzt, dabei wird gesungen, gestampft und mit den Augen gerollt.

Seit Sonntag ist der «Guinness»-Buch-Weltrekord also zurück in Aotearoa – die Māori-Bezeichnung für Neuseeland – und somit in seinem Ursprungsland. Im Jahr 2014 ging er nämlich an Frankreich. Dort fanden sich nach einem Rugby-Spiel 4028 Personen zusammen, um den Haka aufzuführen. (hde)



Video: watson/Hanna Dedial

