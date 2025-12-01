bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
Waffen

Internationale Waffenkonzerne verzeichnen neuen Umsatzrekord

Kriege, Kriege, Kriege: Waffenkonzerne verzeichnen neuen Umsatzrekord

Angesichts zahlreicher Kriege und Konflikte in der Welt hat die internationale Rüstungsindustrie einen neuen Umsatzrekord verzeichnet.
01.12.2025, 03:4401.12.2025, 03:45

Die 100 grössten Waffenproduzenten der Erde steigerten ihre Gesamteinnahmen aus dem Verkauf von Rüstungsgütern und Militärdienstleistungen im Jahr 2024 um währungsbereinigte 5,9 Prozent, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem neuen Bericht mitteilte. Sie erreichten zusammen einen Umsatz von rund 679 Milliarden US-Dollar (entspricht aktuell rund 586 Milliarden Euro), der höchste je verzeichnete Wert.

FILE - Artillery shells of German arms manufacturer Rheinmetall are displayed in Unterluess, Germany, Wednesday, Aug. 27, 2025. (AP Photo/Markus Schreiber, File) Global Arms Sales
Artilleriegeschosse, produziert vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall.Bild: keystone

Angetrieben worden sei die Nachfrage nach Rüstungsgütern durch die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, geopolitische Spannungen auf globalem wie regionalem Niveau sowie immer höhere Militärausgaben, berichten die Friedensforscher. Viele Produzenten hätten ihre Fertigungslinien ausgebaut, Anlagen vergrössert, Tochtergesellschaften gegründet oder andere Unternehmen übernommen.

Absoluter Branchenprimus bleiben die USA, in denen gleich 39 der 100 beobachteten Unternehmen ihren Hauptsitz haben. Zusammen kommen sie nach einem Zuwachs um 3,8 Prozent auf Rüstungsumsätze in Höhe von 334 Milliarden Dollar, also fast die Hälfte der weltweiten Summe.

Deutschlands Konzerne mit grossem Sprung

In Europa wuchsen die gesammelten Rüstungsumsätze aufgrund der hohen Nachfrage durch den Ukraine-Krieg sowie die wahrgenommene Bedrohung durch Russland um 13 Prozent auf 151 Milliarden Dollar. Die vier gelisteten Konzerne aus Deutschland – Rheinmetall (Platz 20), ThyssenKrupp (61), Hensoldt (62) und Diehl (67) – erzielten zusammengerechnet sogar einen Umsatzsprung um satte 36 Prozent auf nunmehr 14,9 Milliarden Dollar. Schweizer Konzerne figurieren nicht unter den Top 100 auf der Liste.

Hier geht es zur Sipri-Liste.

(sda/dpa/con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Spanien setzt auf China: «Sie sind uns Jahre voraus. Wir können nur zusehen und lernen»
In Spaniens Nordosten tätigt China eine enorme Investition in eine neue Batteriefabrik für E-Autos. Die Regionalregierung ist begeistert. Kritiker warnen dagegen vor zu grossem Einfluss.
Der chinesische Batteriehersteller CATL und der europäische Autokonzern Stellantis (dazu gehören Marken wie Peugeot, Opel, Fiat, Citroën und Jeep) haben am Mittwoch mit dem Bau der künftig grössten Batteriefabrik Spaniens begonnen. Bei der Grundsteinlegung in Figueruelas im Nordosten des Landes teilten Manager mit, dass bis zu 4000 Arbeitskräfte für den Betrieb der Anlage geschult werden sollen.
Zur Story