bedeckt
DE | FR
burger
International
Deutschland

Umfrage: AfD rückt vor die Union von Kanzler Friedrich Merz

Umfrage: AfD rückt vor die Union von Kanzler Friedrich Merz

Die AfD steigt in Umfragen und erreicht ihren Rekordwert vom Oktober. Für Bündnisse ohne Rechtsaussen im Bund wird's eng.
30.11.2025, 13:31
Ein Artikel von
t-online

Die AfD legt in Umfragen erneut zu. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für «Bild am Sonntag» gewinnt die AfD im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und steht bei 27 Prozent. CDU/CSU verharren bei 25 Prozent, die SPD bei 15 Prozent. Die Grünen kommen auf elf Prozent und die Linke erreicht zehn Prozent.

epa12502761 Alternative for Germany (AfD) party and faction co-chairwoman Alice Weidel speaks during a statement prior to a meeting of the Social Democratic Party (SPD) parliamentary group at the Germ ...
AfD-Co-Chefin Alice Weidel.Bild: keystone

Insgesamt zwölf Prozent entfallen auf Parteien unterhalb der Fünfprozenthürde. Somit seien parlamentarische Mehrheiten bereits ab 44 Prozent möglich, so Insa-Chef Hermann Binkert.

Für mögliche Bündnisse auf Bundesebene ergeben sich folgende Konstellationen: Schwarz-Rot kommt auf 40 Prozent, Rot-Rot-Grün auf 36 Prozent, Blau-Schwarz auf 52 Prozent.

Ist es Satire oder meint er es ernst? Diese Rede eines AfD-Mitglieds geht gerade viral

Mit Blick auf den Grünen-Parteitag in Hannover begrüsste eine Mehrheit der Befragten – 43 Prozent –, dass die Grünen nicht mehr an der Bundesregierung beteiligt sind. Nur 21 Prozent fanden dies schlecht. Für 20 Prozent spielte die Frage keine Rolle, neun Prozent waren unentschlossen, sieben Prozent machten keine Angaben.

Zum Abstimmungsverhalten bei einer Bundestagswahl hat Insa 1'198 Wahlberechtigte im Zeitraum vom 24. November bis zum 28. November befragt. Für die Erhebung zu den Grünen hat Insa 1001 Personen im Zeitraum vom 27. November bis zum 28. November befragt.

Mehr zur AfD:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Die Ukrainer wurden zu Drohnen-Experten – jetzt wollen sie in den Westen exportieren
Die Ukraine gilt als führend in der Drohnen-Technologie. Fachleute bringen jetzt einen Export ins westliche Ausland ins Gespräch.
Russlands Invasion in der Ukraine ist längst zum einem High-Tech-Krieg geworden. Die Ukraine kontert den russischen Überfall mit neuen Drohnen-Investitionen. Nun übersteigt die Drohnen-Produktion des Landes sogar den Bedarf der eigenen Armee. Deshalb will die Ukraine Drohnen aus eigener Herstellung künftig im Ausland verkaufen.
Zur Story