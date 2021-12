«Last Christmas»: Wham! feiert überraschenden Charterfolg

Der Kultsong von Wham! zählt zu den erfolgreichsten Weihnachtsliedern aller Zeiten. Doch erst 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung hat es «Last Christmas» nun an die Spitze der deutschen Single-Charts geschafft.

Aktuell läuft er im Radio wieder rauf und runter: Der Weihnachtshit «Last Christmas» der britischen Band Wham !. 1984 hatten George Michael und Andrew Ridgeley den Song herausgebracht, mittlerweile hat er längst Kultstatus erreicht und den ein oder anderen musikalischen Rekord gebrochen. So ist «Last Christmas» mit 153 Wochen unter anderem das am häufigsten platzierte Lied der deutschen Chartgeschichte.

Doch eines hatte der Klassiker in seinen 37 Jahren nicht geschafft: die deutsche Chartspitze zu erobern. Bis jetzt, denn pünktlich zum Fest kann Wham! einen besonderen Erfolg feiern. «Last Christmas» ist auf Platz eins der von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Single-Charts gelandet.

George Michael starb an Weihnachten 2016

Diesen neuen Meilenstein kann George Michael nicht mehr miterleben. Am 25. Dezember jährt sich sein Tod zum fünften Mal. Der Sänger starb an Weihnachten 2016 mit nur 53 Jahren. Sein Lebensgefährte Fadi Fawaz hatte ihn leblos im Bett gefunden. Michael starb laut Gerichtsmedizinern eines natürlichen Todes, hatte unter anderem an einer Herzerkrankung gelitten.

Nach «Last Christmas» geht es in den deutschen Charts aktuell weihnachtlich weiter: Mit «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey und Chris Reas «Driving Home For Christmas» folgen zwei weitere Klassiker. Auf Rang vier hat es der neue Weihnachtssong «Merry Christmas» von Ed Sheeran und Elton John geschafft.

