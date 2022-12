Von Bogotà bis Hongkong: Die besten Bilder von Weihnachtsbäumen in diesem Jahr

Die Weihnachtszeit 2022 findet erneut unter besonderen Umständen statt: Vor allem in Europa ringen Beamte in den Städten mit der Entscheidung, ob sie eine Botschaft des Energiesparens und der Solidarität mit den von höheren Stromrechnungen und der Inflation geplagten Bürgern aussenden sollen – oder ob sie die Lichter brennen lassen sollen, quasi als Zeichen des «Trotzes» nach zwei Jahren Corona-geprägter Weihnachtszeit.

Viele Städte haben sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen. Andere hingegen bleiben ihrer Tradition der riesigen beleuchteten Nordmanntanne treu. Hier kommen 21 Beispiele von Weihnachtsbäumen rund um den Globus:

Seoul, Südkorea

Seoul am Donnerstag, 15. Dezember 2022. Bild: keystone

Passend zum siebenstöckigen Weihnachtsbaum: Die südkoreanische Hauptstadt ist dieser Tage mit garstigem Wetter konfrontiert. Vorausgesagt werden starker Schneefall und Temperaturen von unter minus-sieben Grad.

Key West, Florida

Bild: keystone

Ganz anders auf den Key-Inseln in Florida, dort herrschen angenehme 26 Grad. Dieser spezielle Weihnachtsbaum wurde aus Hummerfallen gebaut.

Bogotà, Kolumbien

Bild: keystone

Ein Weihnachtsbaum aus rezyklierten Materialien schmückt eine Strasse in Kolumbiens Hauptstadt.

Hongkong

Bild: keystone

Die Stadt Hongkong scheut keine Mühen: Vom 25. November bis am 1. Januar gibt es das grosse «Hongkong Winterfest», eine eigens aufgebaute «Weihnachtsstadt» mit Lichtshows, Shoppingmalls und zahlreichen, ziemlich üppig geschmückten Weihnachtsbäumen.

Bild: keystone

Bnachii, Libanon

Bild: keystone

Dieser 18-Meter-hohe Weihnachtsbaum im Norden Libanons besteht lediglich aus Plastik ...

Bild: keystone

... genauer genommen aus rund 108'000 weggeworfenen Plastikflaschen.

Fort Pierce, Florida

Bild: keystone

Ein Schimpanse inspiziert einen Weihnachtsbaum im «Save the Chimps Sanctuary» auf einer künstlichen Insel in Fort Pierce, Florida. «Save the Chimps» ist eines der grössten Reservate für Schimpansen. Es bietet lebenslange Betreuung für die Tiere, die aus Forschungslabors, dem Tierhandel und der Unterhaltungsindustrie gerettet wurden. Das Refugium hat bereits 330 gerettete Affen aufgenommen und betreut derzeit mehr als 200.

Rom

Bild: keystone

In Italiens Hauptstadt ist man ressourcenschonend unterwegs – zumindest, was die Weihnachtsbeleuchtung angeht: Solarpanels liefern die nötige Energie für den Weihnachtsbaum auf der Piazza Venezia in Rom.

Venedig

Bild: keystone

Auch der Markusplatz in Venedig hat seinen stolzen, 15-Meter-hohen Weihnachtsbaum. Ansonsten scheint man aber mit der Beleuchtung, beispielsweise der Gebäude, eher sparsam umzugehen ...

Byblos, Libanon

Bild: keystone

Am 8. Dezember wurde der Weihnachtsbaum am Eingang der Hafenstadt an der Mittelmeerküste festlich eingeweiht.

Madrid

Bild: keystone

Fussballfans feiern neben einem Weihnachtsbaum – eine weitere Eigenheit im Jahr 2022. In diesem Fall sind es Fans von Marokko, die in Madrid über den Sieg ihrer Mannschaft über das spanische Nationalteam freuen. Sie drängen sich auf der Puerta del Sol, einem der grössten Plätze der Stadt, um den beleuchteten Weihnachtsbaum. Marokko schlug am 6. Dezember Spanien im Achtelfinale der Fussball-WM im Elfmeterschiessen.

Moskau

Bild: keystone

Menschen spazieren vor einem Weihnachtsbaum im Warenhaus GUM, das für Weihnachten und das neue Jahr auf dem Roten Platz im Stadtzentrum von Moskau, Russland, geschmückt ist. Das heutige Einkaufszentrum wurde bereits im Dezember 1893 eröffnet und gehörte früher zu den grössten in Europa.

Athen

Bild: keystone

Keine weihnachtliche Stimmung vor dem üppig geschmückten Baum in Athen: Beamte der Bereitschaftspolizei stehen am 6. Dezember vor einem Weihnachtsbaum auf dem Syntagma-Platz Wache. Später protestierten vielerorts in Griechenland Roma, nachdem ein Polizist einen 16-Jährigen in den Kopf geschossen haben soll. Bei den Protesten kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Vilnius, Litauen

Bild: keystone

Ein Baum, geschmückt fast wie eine Torte: Besuchende des Kathedralenplatzes in Litauens Hauptstadt stehen vor dem in Lichter eingehüllten Weihnachtsbaum.

Berlin

Bild: keystone

Diese stattliche Nordmanntanne vor dem Berliner Brandenburger Tor soll ganze 15 Meter gross sein, wie die Stadt schreibt.

New York

Bild: keystone

Auch der riesige Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center in New York hat Tradition. «82 feet» gross soll er sein – also rund 25 Meter! Mehr als 50'000 LED-Lichter schmücken die Tanne und die ganze Lichterkette soll über acht Kilometer lang sein.

Lielvarde, Lettland

Bild: keystone

Für die Gestaltung dieses Weihnachtsbaums in der kleinen Stadt Lielvarde in Lettland wurden Elemente der lettischen Volkstracht des Lielvarde-Gürtels verwendet.

Connecticut, USA

Bild: keystone

Die BBC nannte diesen «Baum» «einen der erstaunlichsten Weihnachtsbäume der Welt»: Die Weihnachtsattraktion in Stonington, Connectut, besteht aus 420 Hummerfallen und ebenso vielen bemalten Bojen. Die Wartezeit am Wochenende, um in den begehbaren Baum zu gelangen, beträgt bis zu 45 Minuten.

Bild: keystone

Bangkok, Thailand

Bild: keystone

Menschen besuchen Anfang November die «Bangkok Illumination Show 2022» in einem Einkaufszentrum in Bangkok. Das Thema der diesjährigen Ausstellung ist «Smart Solar Christmas Light». Im Mittelpunkt steht ein solarbetriebener Weihnachtsbaum, der mit gespeichertem Strom eins Solardaches betrieben wird.

Ertingen, Baden-Württemberg

Bild: keystone

Nein, dieser Baum wächst nicht auf dem Wasser: Männer mit Nikolausmützen schwimmen Mitte Dezember bei Minusgraden im Schwarzachtalsee um einen Weihnachtsbaum auf einer Boje herum.

Trakai, Litauen

Bild: keystone

Diese Stadt in Litauen hebt «Energieeffizienz» auf ein nächstes Level: Nicht nur wird der Weihnachtsbaum mit Energie aus Solarzellen gespeist – er besteht auch gleich aus den Solarpanels.

Der «Baum» wird nach den Festtagen zur Energieeinsparung in den Einrichtungen des Bezirks beitragen. Das Ziel: Der Baum soll beweisen, dass grüne Energie die Zukunft ist des Städtchens Trakai, das gerade sein 700-jähriges Bestehen feiert.

Bild: keystone

Berliner Tierpark

Bild: keystone

In Berlin wird nicht nur bald Weihnachten, sondern auch der vierjährige Geburtstag von Herta gefeiert. Die Eisbärendame aus dem Berliner Tierpark wurde Anfang Dezember aus diesem Anlass mit einem mit Obst, Gemüse und Fischen geschmückten Weihnachtsbaum beschenkt.

(lak)