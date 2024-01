So verrückt waren die letzten Tage für die Aviatik während Sturm «Isha»

Andere ereilten ebenfalls Komplikationen. Am Flughafen in Dublin wurden über 30 Flüge umgeleitet, ebenso viele mussten nach zahlreichen Landeversuchen aufgeben und eine andere Destination ansteuern. Die Umstände zu aussergewöhnlichen Szenen, die sich abspielten, als die Flugzeuge versuchten, ihre Flüge nach und von Irland zu beenden.

Viele Pilotinnen und Piloten hatten dabei zunächst versucht, auf dem vorgesehenen Flughafen zu landen, bevor sie durchstarteten, um schliesslich auf einem anderen Flughafen auf dem europäischen Festland zu landen. Besonders hart traf es die Fluggesellschaft Ryanair, deren Basis in Dublin liegt. Ganze 166 Flüge mussten alleine am Sonntag gestrichen werden.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde fegte «Isha» am Sonntag und am Montag über die britischen Inseln. Als Folge mussten Dutzende Flüge entweder gestrichen oder umgeleitet werden – und das teilweise über grosse Distanzen.

Der Sturm «Isha» hat in den vergangenen Tagen den Flugverkehr über Grossbritannien ordentlich durcheinander gebracht. Mehrere Flugzeuge mussten in anderen als den vorgesehenen Destinationen landen.

Sorge um KI-Fakes im Wahlkampf: Stimme von Biden ruft Menschen zu Wahlabstinenz auf

In New Hampshire werden Menschen bei «Robocalls» dazu aufgefordert, nicht wählen zu gehen. Die Stimme klingt der von Joe Biden zum Verwechseln ähnlich.

Fingierte Wahlkampf-Anrufe von US-Präsident Joe Biden schüren die Angst vor Manipulationen mithilfe Künstlicher Intelligenz im Rennen ums Weisse Haus. In den automatisierten Anrufen rief eine Stimme, die der von Biden zum Verwechseln ähnlich klang, Demokraten in New Hampshire auf, nicht an den Vorwahlen in dem US-Bundesstaat teilzunehmen.