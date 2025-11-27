Lawine auf Tiroler Gletscher – neun Verschüttete gerettet

Nach einem grossen Lawinenabgang im österreichischen Bundesland Tirol sind neun Verschüttete lebend geborgen worden. Das teilten die Stubaier Gletscherbahnen der Nachrichtenagentur APA mit.

Ob noch weitere Wintersportler auf dem Stubaier Gletscher unter den Schneemassen begraben wurden, war vorerst nicht bekannt.

Aufnahmen zeigen die Lawine. Video: watson

Nach dem Abgang der Lawine am Morgen waren zunächst sechs teilweise verschüttete Menschen nahe einer Piste befreit worden. Wenig später seien drei weitere Personen lebend gerettet und in Spitäler geflogen worden, hiess es vom Seilbahnbetreiber.

Lawine abseits der Pisten ausgelöst

Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA nach Polizeiangaben berichtet, dass die Lawine vermutlich von Skifahrern ausgelöst wurde, die in ungesichertem Gelände unterwegs waren. Die Schneemassen hätten aber auch eine Piste erreicht, sagte ein Vertreter der Bergrettung in Neustift der dpa.

An dem Sucheinsatz waren zwei Bergrettungsteams, Suchhunde und mehrere Hubschrauber beteiligt, hiess es von der Einsatz-Leitstelle des Bundeslandes Tirol.

Rund 250 Einsatzkräfte

Der Lawinenabgang hatte jedenfalls eine grossangelegte Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Bergrettungen, von Lawinensuchhunden sowie dreier Rettungshubschrauber zur Folge. Rund 250 Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle und suchten den Lawinenkegel nach möglichen Verschütteten ab. (rbu/sda/apa)