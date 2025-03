Port Cristóbal liegt auf der Atlantikseite des Kanals und gehört bald BlackRock. Bild: keystone

BlackRock kauft zwei grosse Häfen des Panama-Kanals für 23 Milliarden

Ein Investoren-Konsortium unter Führung der US-Firma Blackrock kauft die Mehrheit der Beteiligungen zweier Häfen beidseitig des Panama-Kanals. Dies erklärte Blackrock am Dienstag; mehrere US-Medien berichteten darüber.

Für 22,8 Milliarden US-Dollar (rund 20 Milliarden Schweizer Franken) erwirbt der Investment-Gigant 90 Prozent von Panama Ports, der bisherigen Besitzerin und Betreiberin der Häfen Balboa und Cristóbal. Panama Ports wiederum gehört der CK Hutchison, einem multinationalen Technologiekonzern mit Sitz in Hong Kong.

Mit dabei im Käufer-Konsortium ist der firmeneigene Infrastruktur-Arm Global Infrastructure Partners sowie die Terminal Investment Limited mit Sitz in Genf. Der Panama-Kanal ist wichtiger Bestandteil einer der weltweit am häufigst frequentierten Handelsrouten.

Die Durchfahrt des Panamakanals erspart Transporteuren die Umfahrung Südamerikas. Bild: sc/marinetraffic.com

US-Präsident Donald Trump hatte während seines Wahlkampfes mehrfach die Idee bekräftigt, den Panama-Kanal «wieder in amerikanische Hände» zu bringen. Erst letzten Monat hatte er verkündet, dass China den Kanal betreibe, und dass man ihn wieder zurückholen werde – «sonst geschieht etwas sehr gravierendes».

Der Co-Vorsitzende von CH Hutchison, Frank Sixt, sagte gegenüber der «Financial Times», dass der Verkauf «rein geschäftlicher Natur» sei und in keiner Weise mit kürzlichen politischen Äusserungen in Verbindung stehe. Medienberichte widersprechen seiner Aussage: So heisst es in mehreren amerikanischen Wirtschaftsblättern, der Verkauf sei nach «massivem Druck» von Trump geschehen.

Der Panama-Kanal war vor über 100 Jahren unter amerikanischer Leitung erbaut worden; die USA hielten lange Zeit die Hoheit über den Kanal und einen ihm entlang verlaufenden Landstreifen. Mit den Torrijos-Carter-Verträgen (1977) wurde eine komplette Übergabe an Panama bis zum Jahr 2000 beschlossen, bis dahin teilten sich die USA und Panama die Kontrolle. Am 31. Dezember 1999 wurde der Kanal vollständig an Panama übergeben.

