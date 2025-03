US-Inflation sinkt im Februar auf 2,8 Prozent

Die Inflation in den USA ist im Februar auf 2,8 Prozent gesunken nach 3,0 Prozent im Januar. Die Kerninflation nahm auf 3,1 Prozent ab, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. (sda/awp)

Tesla-Aktie schmiert um mehr als 15 Prozent ab – und ist weniger wert als vor der US-Wahl

Die Aktie des von Elon Musk geführten Elektroautobauers Tesla ist an einem Tag um mehr als 15 Prozent gefallen. Damit verlor sie auch die letzten Kursgewinne nach der US-Präsidentenwahl vom November wieder.

Musk war im US-Wahlkampf zu einem engen Verbündeten des letztlich siegreichen Republikaners Donald Trump geworden. Nach dessen Triumph bei der Präsidentenwahl ging es für die Tesla-Aktie steil aufwärts. Auf dem Höhepunkt Mitte Dezember war sie rund doppelt so viel Wert wie am Wahltag am 4. November. Danach setzte eine Talfahrt ein, die zuletzt steiler wurde. Am Montag verzeichnete die Aktie schliesslich einen Abschiffer von über 15 Prozent – es ist der höchste Kurseinbruch des Tesla-Titels an einem einzelnen Tag seit September 2020.