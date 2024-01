Grösster Bilanzbetrugsfall Deutschlands: Wirecard-Prozess verlängert sich um fast ein Jahr

Unter anderem der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun (l) steht im Zentrum des Wirecard-Prozesses. Bild: keystone

Der Wirecard-Prozess um den mutmasslich grössten Bilanzbetrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte könnte fast doppelt so lang dauern wie zunächst terminiert. Die verantwortlich Strafkammer in München hat 86 zusätzliche Prozesstage in diesem Jahr angesetzt.

Die zusätzlichen Prozesstage der vierten Strafkammer des Landgerichts München I sollen bis zum 19. Dezember stattfinden. Das teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA mit.

Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun, den Kronzeugen Oliver Bellenhaus und den ehemaligen Chefbuchhalter des 2020 kollabierten Dax-Konzerns läuft bereits seit dem 8. Dezember 2022. Ursprünglich hatte die Kammer hundert Verhandlungstage angesetzt, deren letzter in der kommenden Woche der 10. Januar gewesen wäre. (sda/dpa)