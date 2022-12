Ex-Premier Johnson redet sich reich – 315'000 Franken pro Rede

Boris Johnson hält seit seinem Rücktritt als britischer Premier weltweit Vorträge. Das zahlt sich aus: Bislang hat er mehr als 1.14 Millionen Franken an Honoraren eingenommen.

Boris Johnson Bild: keystone

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson verdient seit seinem Rücktritt hohe Summen als Redner. Wie aus dem am Mittwoch aktualisierten Register über die Nebeneinkünfte britischer Abgeordneter hervorgeht, kassierte Johnson seit Ausscheiden aus dem Amt im September bereits mehr als eine Million britische Pfund, das sind umgerechnet etwa 1.14 Millionen Franken an Honoraren.

Der für seine blumige Rhetorik bekannte Johnson erhielt einem Register finanzieller Belange der Mitglieder des britischen Parlaments zufolge pro Rede Bezüge zwischen 215'000 und 277'000 Pfund. Johnson sprach in den vergangenen Monaten unter anderem vor Bankern und Versicherungen in den USA sowie bei einer vom US-Fernsehsender CNN organisierten Konferenz.

Johnson war im Juli nach einer Reihe von Skandalen nach rund drei Jahren im Amt zurückgetreten. Er bleibt jedoch Abgeordneter der britischen Konservativen im Londoner Unterhaus.

Nach dem Rücktritt seiner Nachfolgerin Liz Truss nach nur wenigen Wochen im Amt hatte Johnson sich im Oktober kurzzeitig an einem spektakulären politisches Comeback versucht. Die konservativen Abgeordneten unterstützten jedoch stattdessen den ehemaligen Finanzminister und heutigen Premier Rishi Sunak.

Stundenlohn von 36'500 Franken

Schon vor einigen Monaten machte Nachrichten über die Redehonorare von Johnson Schlagzeilen: Publik wurde, dass er für eine im Oktober in den USA gehaltene Rede umgerechnet rund 310'000 Franken erhalten hatte.

Johnson gab in dem Register an, insgesamt am Tag des Auftritts in Colorado 8,5 Stunden gearbeitet zu haben. Somit kommt er auf einen Stundenlohn von 36'500 Franken. Ausserdem wurden ihm und zwei Mitgliedern seines Teams die Reisekosten und die Unterkunft bezahlt.

(afp, dpa, aj)