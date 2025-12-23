wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Novo Nordisk: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen

Novo Nordisk: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen

In den USA ist nach Angaben von Pharma-Hersteller Novo Nordisk erstmals das populäre Abnehmmedikament Wegovy in Pillenform zugelassen worden.
23.12.2025, 04:1223.12.2025, 04:12

«Mit der heutigen Zulassung der Wegovy-Pille steht Patienten eine bequeme, einmal täglich einzunehmende Pille zur Verfügung, mit der sie genauso viel Gewicht verlieren können wie mit der ursprünglichen Wegovy-Spritze», erklärte Novo-Nordisk-Vorstandschef Mike Doustdar am Montag (Ortszeit).

epa10538870 Packages of prescribtion drugs Ozempic and Wegovy by Novo Nordisk sit on a table in Copenhagen, Denmark, 23 March 2023. US celebrities have credited their weight loss to the FDA-approved m ...
Wegovy ist in den USA neu auch in Pillenform erhältlich.Bild: keystone

Das bisher als wöchentliche Spritze verabreichte Wegovy zählt zu den sogenannten GLP-1-Medikamenten. Sie regulieren den Blutzuckerspiegel und können dadurch das Sättigungsgefühl erhöhen. GLP-1-Medikamente werden eingesetzt, um Typ-2-Diabetes zu behandeln sowie übergewichtigen und fettleibigen Patientinnen und Patienten beim Abnehmen zu helfen. Pharmafirmen arbeiten seit Längerem an Produkten in Tablettenform, die leichter anzuwenden und zudem billiger sind. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zuger Gericht lässt Klage zu: Der Fall Holcim vs. indonesische Fischer in 6 Punkten
Vier Fischerinnen und Fischer einer indonesischen Insel können vor der Zuger Justiz wegen des Klimawandels zivilrechtlich Schadenersatz vom Zementhersteller Holcim fordern. Das Kantonsgericht ist auf die Klage eingetreten.
Zur Story