Bei der Zwischenzeit nach 34,2 Kilometern führt Ebba Andersson mit 19 Sekunden Vorsprung auf Heidi Weng. Läuft die Schwedin solo zum Sieg über 50 Kilometer?
Dahinter mischt Nadja Kälin weiterhin mit im Kampf um Bronze. Die Engadinerin läuft in einer fünf Frau starken Gruppe, die dreieinhalb Minuten hinter Andersson liegt. (ram)
