bedeckt, wenig Regen11°
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken

Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken

Der Chipkonzern Nvidia will sich mit einer Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar den Platz in künftigen Rechenzentren des ChatGPT-Entwicklers OpenAI sichern.
23.09.2025, 04:5423.09.2025, 04:54

Mit dem Investment solle der Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technik sowie deren Energieversorgung unterstützt werden, teilten die Unternehmen mit. Nvidia ist ein zentraler Lieferant von Chipsystemen für Training und Betrieb von Software mit Künstlicher Intelligenz.

epa12398887 Nvidia signage on Santa Clara office campus in Santa Clara, California, USA, 22 September 2025. Nvidia to invest 5 billion US dollars in Intel Corporation and 100 billion US dollars in Ope ...
Nvidia investiert bei OpenAI.Bild: keystone

Die Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar soll schrittweise erfolgen. «Die erste Phase» werde in der zweiten Hälfte 2026 mit dem Einsatz von Chipsystemen der neuen Nvidia-Plattform Vera Rubin «online gehen». Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg soll Nvidia auch eine Beteiligung an OpenAI bekommen.

Der Chatbot ChatGPT löste mit der Veröffentlichung im November 2022 den Hype um Künstliche Intelligenz aus. Es ist die meistverwendete KI-Software mit aktuell mehr als 700 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern.

Chips von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie bei Künstlicher Intelligenz. Grosse KI-Entwickler geben Milliarden dafür aus und füllen ganze Rechenzentren damit. Die Vereinbarung mit OpenAI sichert Nvidia die Rolle als Herzstück künftiger Rechenzentren des ChatGPT-Erfinders. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Hamas: neues Geisel-Video ++ Petition für Anerkennung Palästinas in Bern übergeben
2
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
3
Jetzt attackiert Trump selbst Pam Bondi
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
Meistgeteilt
1
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
2
Hört auf, Charlie Kirk ist kein Held!
3
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Strassen überflutet: So heftig sind die Folgen des Regens in der Lombardei
Nach Ransomware-Attacke: Lange Wartezeiten an europäischen Flughäfen erwartet
Wegen des Cyberangriffs auf einen IT-Dienstleiter wird in Berlin und in weiteren Grossstädten am Montag erneut mit Problemen bei der Passagierabfertigung gerechnet.
Nach einem Cyberangriff müssen sich Passagiere an mehreren europäischen Flughäfen zum Wochenstart teils auf längere Wartezeiten einstellen.
Zur Story