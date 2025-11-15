An den ATP Finals der besten acht Tennisspieler kommt es am Sonntag in Turin zum Traumfinal: Es duellieren sich der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz und Vorjahressieger Jannik Sinner.
Die beiden, die in dieser Saison je zwei der vier Grand-Slam-Turniere gewonnen haben, erreichten mit einem vierten Sieg im vierten Spiel den Final. Sinner setzte sich im ersten Halbfinal 7:5, 6:2 gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 7) durch. Alcaraz bezwang den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 8) 6:2, 6:4.
In den Direktduellen führt der Spanier, der Sinner an den ATP Finals als Nummer 1 abgelöst hat und das Jahr auch bei einer Finalniederlage an der Spitze des Rankings beenden wird, mit 10:5 Siegen. Sinner gewann in diesem Jahr einzig im Wimbledon-Final; sieben der letzten acht Duelle gingen an Alcaraz. (ram/sda)
Die beiden, die in dieser Saison je zwei der vier Grand-Slam-Turniere gewonnen haben, erreichten mit einem vierten Sieg im vierten Spiel den Final. Sinner setzte sich im ersten Halbfinal 7:5, 6:2 gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 7) durch. Alcaraz bezwang den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 8) 6:2, 6:4.
In den Direktduellen führt der Spanier, der Sinner an den ATP Finals als Nummer 1 abgelöst hat und das Jahr auch bei einer Finalniederlage an der Spitze des Rankings beenden wird, mit 10:5 Siegen. Sinner gewann in diesem Jahr einzig im Wimbledon-Final; sieben der letzten acht Duelle gingen an Alcaraz. (ram/sda)