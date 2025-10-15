Nebel
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Stellantis verkündet Pläne für Milliarden-Investitionen in den USA

Stellantis verkündet Pläne für Milliarden-Investitionen in den USA

15.10.2025, 07:31

Der Automobilriese Stellantis hat Pläne für Investitionen in Höhe von 13 Milliarden Dollar in den USA in den nächsten vier Jahren verkündet. Chef Antonio Filosa sprach von den «grössten Investitionen in der Geschichte des Unternehmens».

FILE - The Stellantis sign is seen outside the Chrysler Technology Center, Jan. 19, 2021, in Auburn Hills, Mich. Stellantis on April 26, 2023. (AP Photo/Carlos Osorio, File) Italy Stellantis CEO
Das Logo von Stellantis.Bild: keystone

Diese würden das Firmen-Wachstum antreiben und mehr als 5000 Arbeitsplätze in Michigan und weiteren Bundesstaaten im mittleren Westen der USA erschaffen, erklärte Filosa am Dienstag.

Mit den Investitionen soll unter anderem ein im Jahr 2023 stillgelegtes Werk in Belvidere, im US-Bundesstaat Illinois, wieder eröffnet werden. Dafür wird Stellantis eigenen Angaben zufolge 600 Millionen Dollar investieren. Die Produktion der Automodelle Jeep Cherokee und Jeep Compass soll im Jahr 2027 anlaufen. Ausserdem sollen weitere Automodelle in Stellantis-Werken in den US-Bundesstaaten Ohio, Michigan und Indiana hergestellt werden, darunter viele Verbrenner-Modelle.

Unter dem früheren US-Präsidenten Joe Biden wurden Autohersteller in den USA durch Emissionsregeln angehalten, in elektrische Automodelle zu investieren. Unter US-Präsident Donald Trump jedoch wurden die Strafen für eine Missachtung der Emissionsregeln aufgehoben, wodurch Autohersteller wieder stärker umweltverschmutzende Automodelle in den USA herstellen können. (dab/sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Nach Palästina-Demo in Bern: Jositsch kritisiert SP-Parteispitze
5
Machtkampf in Gaza eskaliert – Hamas ringt nach Geiselfreilassung um die Vorherrschaft
Meistgeteilt
1
Trump enttäuscht von Putin + Bürgermeister von Odessa ausgebürgert
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
4
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
5
Windows 10 ist tot – so bekommst du nun ein weiteres Jahr Gratis-Updates
«Er würde es machen»: Trump nutzt Nähe zu FIFA-Präsident Infantino gegen US-Städte
In seinem Machtkampf mit demokratisch regierten US-Städten setzt Präsident Donald Trump die Ausrichtung der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 und seinen engen Draht zur FIFA als politisches Druckmittel ein. Er könne Weltverbandschef Gianni Infantino mit Leichtigkeit dazu bringen, Städte wie Boston als Austragungsorte für WM-Spiele zu streichen, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weissen Haus.
Zur Story