Zudem warf Trump der Volksrepublik vor, dem US-Flugzeugbauer Boeing keine Maschinen mehr abnehmen zu wollen. Peking habe «den grossen Boeing-Deal rückgängig gemacht» und wolle keine Flugzeuge mehr von dem US-Unternehmen übernehmen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social . Damit spielte Trump auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg an .

Trump hatte bei früheren Gelegenheiten erklärt, er sei offen für Gespräche, warte aber auf einen Anruf aus China. In den vergangenen Wochen verhängte Trump hohe Zölle auf Importe anderer Länder. Besonders hart geht der US-Präsident gegen China vor, das er als Hauptgegner in der Handelspolitik ansieht.

Der Handelskrieg geht weiter: China erhöht Zölle auf US-Importe auf 125 Prozent

China spricht von Erpressung, US-Präsident Donald Trump von schlechten Manieren. Der Zollstreit der beiden grössten Volkswirtschaften schaukelt sich immer weiter auf.

China zieht im Handelsstreit mit den USA nach: Die Gegenzölle auf US-Waren sollen nun auf 125 Prozent steigen, wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrates mitteilte. Wenn die Regierung in Washington auch in Zukunft Zölle auf chinesische Waren erhebt, die in die USA exportiert werden, werde China dies ignorieren, teilte die Behörde weiter mit.