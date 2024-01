Sensation in Thailand: Touristen gelingt Videoaufnahme von seltenstem Wal der Welt

Erst im Jahr 2003 wurde der Omurawal von japanischen Forschern als eigenständige Spezies beschrieben und offiziell anerkannt. Danach war es lange still um die Riesen, in der Forschung gab es kaum Fortschritte.

Irans Atomchef hat erneut bekräftigt, dass sein Land nicht nach Nuklearwaffen strebt. «Der Besitz von Massenvernichtungswaffen hat nie einen Platz in der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin der Islamischen Republik Iran gehabt», sagte Mohammed Eslami am Samstag in einem Fernsehinterview. Er reagierte damit auf die Frage, ob es angesichts des Konflikts mit Israel nicht an der Zeit sei, eine Atombombe zu haben oder wenigstens einen Atomtest durchzuführen.