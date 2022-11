Weltgrösster Vulkan Mauna Loa auf Hawaii ist ausgebrochen

Der Mauna Loa ragt 4170 Meter in die Höhe, reicht aber weitere 5000 Meter bis zu seinem Fuss ins Meer hinunter und ist zwar nicht der höchste, aber der grösste Vulkan der Erde. Bei dem letzten Ausbruch 1984 war bereits nach wenigen Stunden ein Grossteil der Caldera mit Lava bedeckt. Lavaströme bedrohten die Stadt Hilo, suchten sich dann aber am Rand der Stadt andere Bahnen. Der Ausbruch damals dauert vom 24. März bis 15. April.

Nach entsprechenden Beben, die deutliche Hinweise auf Bewegungen der Magma knapp unter der Oberfläche geliefert hatten, war die Alarmstufe bereits vor Wochen erhöht worden. Nun ist die Warnstufe Stufe Rot ausgelöst. Bislang sei die Eruption auf den Gipfel beschränkt und die Lava sammelt sich innerhalb der Gipfelcaldera. Solange die nicht überläuft, besteht für Siedlungen zunächst keine Gefahr. Die Richtung, in die sehr dünnflüssige Lava strömen kann, wenn sie die steilen Hänge hinabstürzt, könne sich sehr schnell ändern, heisst es in dem aktuellen Hinweis. Aus der Luft soll das Geschehen nun genau verfolgt werden.

Der grösste aktive Vulkan der Erde ist am Montag deutscher Zeit ausgebrochen. Kurz vor 23.30 Uhr Ortszeit begann der Austritt nach Berichten der US Geological Society. Bilder einer Web-Cam und Thermobilder zeigen, dass das Lava breitflächig aus dem Vulkan strömt.

Mehr als 300 Tote nach schweren Erdbeben in Indonesien

Knapp eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Indonesien ist die Opferzahl weiter gestiegen. Der Nationale Katastrophenschutz gab die Zahl der Toten am Sonntag mit 321 an. Elf Menschen würden noch vermisst, sagte Behördenchef Suharyanto. Bei dem Beben der Stärke 5.6 wurden mehr als 62'000 Häuser zerstört, mehr als 73'000 Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht.