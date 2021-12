0.3 Prozent hatten unbemerkt eine Corona-Infektion, bei den Flugpassagieren ist die Quote etwas höher. Bild: keystone

Corona-Studie: So viele Menschen sind offenbar unbemerkt infiziert

Mit Corona angesteckt, ohne es zu wissen: Im Fall von Covid-19 sind asymptomatische Infektionen gar nicht so selten. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung.

Melanie Rannow / t-online

Ein Artikel von

Das Coronavirus ist tückisch: Es kann im Gegensatz zu anderen Erregern auch von Personen übertragen werden, die sich gesund fühlen und nichts von ihrer Infektion wissen. Die Dynamik der Pandemie hängt deshalb auch massgeblich vom Anteil der asymptomatischen Patienten ab, die teils hochansteckend sind.

Doch wie viele Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verlaufen unbemerkt? Dieser Frage sind nun Wissenschaftler aus China nachgegangen.

Für ihre Untersuchung werteten sie Daten von 77 Studien mit etwa 30 Millionen getesteten Menschen weltweit aus. Das Ergebnis: 0.3 Prozent hatten unbemerkt eine Corona-Infektion, umgerechnet also etwa drei von 1'000 Personen.

Die Wissenschaftler analysierten die Zahlen auch nach Personen- und Berufsgruppen. So lag der Prozentsatz bei Bewohnern in Pflegeheimen und ihrem Pflegepersonal bei fünf Prozent, bei Reisenden mit dem Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff sowie schwangeren Frauen bei zwei Prozent.

Studie: Vier von zehn Infizierten haben keine Symptome

Der Prozentsatz asymptomatischer Infektionen unter den positiv getesteten Menschen betrug in der Gesamtgruppe 41 Prozent. Bei infizierten Schwangeren hatten 54 Prozent keine Symptome, bei infizierten Reisenden im Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff 53 Prozent.

Unter infizierten Bewohnern oder Mitarbeitern von Pflegeheimen verliefen Infektionen in 48 Prozent der Fälle symptomlos. Das heisst, die Betroffenen merkten nicht, dass sie das Virus in sich trugen und konnten es so möglicherweise unwissentlich weiterverbreiten.

Info: Die Forscher definierten einen asymptomatischen Fall als eine Person, die mittels PCR-Test positiv getestet wurde, aber zu diesem Zeitpunkt keine Symptome verspürte.

«Der hohe Prozentsatz asymptomatischer Infektionen unterstreicht das potenzielle Übertragungsrisiko asymptomatischer Infektionen in Gemeinschaften», schlussfolgerten die Studienautoren der Universität Peking. Sie hielten deshalb ein intensives Testen auch symptomfreier Menschen insbesondere in stark von Covid-19 betroffenen Ländern für äusserst wichtig.

Der hohe Prozentsatz unter Reisenden spreche ebenfalls dafür, dass Untersuchungen und Quarantäne bei der Ankunft eine grosse Rolle spielen, um besonders in Regionen mit niedrigen Inzidenzen keine Fälle einzuschleppen, so die Forscher.

Verwendete Quellen: