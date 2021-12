Die Covid-Pille «Paxlovid» von Pfizer nützt – auch vor Omikron. Bild: keystone

Pfizer veröffentlicht Studie zu Covid-Pille Paxlovid – Fazit: Sie nützt

Eine mit Spannung erwartete Studie zur Covid-Pille von Pfizer bestätigte, dass sie zur Abwehr schwerer Krankheiten beiträgt. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Ergebnisse basieren auf Studien mit mehr als 2200 Personen und unterstützen die im letzten Monat bekannt gegebenen Ergebnisse vorläufiger Studien.

Pfizer sagte auch, dass seine antivirale Pille in Laborstudien gegen die Omikron-Variante gewirkt hat, die in Südafrika und Europa auf dem Vormarsch ist und in den kommenden Wochen voraussichtlich die US-Fälle dominieren wird.

«Wir sind zuversichtlich, dass diese potenzielle Behandlung, falls sie genehmigt wird, ein entscheidendes Instrument zur Eindämmung der Pandemie sein könnte», so Geschäftsführer Albert Bourla.

Letzten Monat hatte Pfizer die Zulassung für die als Paxlovid bekannte Pille auf der Grundlage einer vorläufigen Datensammlung bei der Food and Drug Administration (FDA) beantragt. Die neuen Ergebnisse werden den Antrag des Unternehmens stärken, was bedeuten könnte, dass mit dem Virus infizierte Amerikaner innerhalb von Wochen Zugang zu der Pille haben.

Paxlovid soll, wenn es innerhalb von drei Tagen nach Auftreten der Symptome verabreicht wird, das Risiko eines Krankenhausaufenthalts und des Todes um 89 Prozent reduzieren. Bei Gabe innerhalb von fünf Tagen reduzierte sich das Risiko um fast 88 Prozent.

0.7 Prozent der Patienten, die Paxlovid erhielten, wurden innerhalb von 28 Tagen nach Eintritt in die Studie ins Krankenhaus eingeliefert wurden und keiner starb. Im Gegensatz dazu wurden 6.5 Prozent der Patienten, die ein Placebo erhielten, ins Krankenhaus eingeliefert oder starben.

Pfizer veröffentlichte auch vorläufige Daten aus einer separaten Studie, in der Personen mit einem geringeren Risiko untersucht wurden. Zu diesen Freiwilligen gehörten geimpfte Personen, die einen Risikofaktor für eine schwere Erkrankung in sich trugen, sowie ungeimpfte Patienten ohne Risikofaktoren.

Unter dieser Gruppe von 662 Freiwilligen habe Paxlovid das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen um 70 Prozent gesenkt, teilte das Unternehmen mit.

In beiden Studien waren die meisten Probanden mit der Delta-Variante infiziert. Pfizer sagte jedoch am Dienstag, dass Paxlovid in Laborexperimenten auch gegen die stark mutierte Omikron-Variante gut abgeschnitten habe. Das Medikament staut sich in einem der Schlüsselproteine von Omikron – einer sogenannten Protease – genauso effektiv wie bei anderen Varianten, fand Pfizer.

Pfizer wird mit dem Medikament viel Geld verdienen. Die Investmentbank SVB Leerink schätzt, dass Paxlovid 2022 weltweit 24 Milliarden US-Dollar und 2023 33 Milliarden US-Dollar einbringen würde. Damit würde Paxlovid einen der höchsten Einzeljahresumsätze aller Medizinprodukte in der Geschichte erzielen. Noch mehr hat bisher nur die Covid-Impfung eingespült. (bal)