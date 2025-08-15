US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin im Jahr 2017: In Alaska wollen sie auch über die Ukraine verhandeln. Bild: keystone

Trump-Putin-Treffen in Alaska: Diese Männer begleiten Russlands Präsidenten

Nicht nur Donald Trump und Wladimir Putin treffen beim Gipfel in Alaska aufeinander, sondern auch ihr diplomatisches Personal. Das sind Putins Männer.

Tobias Schibilla / t-online

Vor den Augen der Weltöffentlichkeit treffen sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Von dem Einzelgespräch weit oben im Norden der USA, zu dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht eingeladen wurde, könnten entscheidende Impulse für ein mögliches Kriegsende ausgehen.

Zugleich ist offen, was die Begegnung für den seit dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg tatsächlich bringen wird und ob es zu einer von der Ukraine, den Europäern und Trump geforderten Waffenruhe kommt. Eine Gipfelerklärung ist laut Kreml nicht geplant, lediglich eine Pressekonferenz mit den Präsidenten Trump und Putin soll es geben.

Die beiden Staatschefs sind allerdings nicht die einzigen Teilnehmer am Treffen auf der Elmendorf Air Force Base nahe Anchorage, der grössten Stadt des nördlichsten US-Bundesstaats. Während Russland die Zusammenstellung seiner Delegation am Donnerstag bekannt gab, steht eine Bestätigung des US-Personals noch aus. Lediglich eine von russischen Medien veröffentlichte Liste über den US-amerikanischen Teil der Verhandlungen liegt vor, deren Authentizität bislang allerdings nicht vom Weissen Haus bestätigt wurde. Hier werden die Mitglieder der russischen Delegation in Alaska vorgestellt.

Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation

Putin signalisiert vor dem Alaska-Gipfel grundsätzliche Gesprächsbereitschaft und lobte die «aufrichtigen» Bemühungen der US-amerikanischen Seite. Zeitgleich dämpfte er aber Erwartungen an schnelle, konkrete Ergebnisse.

Laut Kreml wird das Treffen mit einem Vier-Augen-Gespräch zur Ukraine beginnen. Daneben ist aus Moskau zu hören, man wolle auch über das «grosse wirtschaftliche Potenzial» im bilateralen Verhältnis sprechen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf mit den Verhandlungen vertraute Quellen.

Andrei Beloussow, russischer Verteidigungsminister

Russlands Verteidigungsminister Beloussow äusserte sich in der Vergangenheit nur selten zu einem möglichen Frieden mit der Ukraine. Viel mehr betont der Politiker zu jeder Gelegenheit die militärische Stärke Russlands.

Andrei Beloussow (Archivbild): Verteidigungsminister der Russischen Föderation. Bild: www.imago-images.de

Beloussow treibt derzeit intensiv die Produktion unbemannter Kampfsysteme in Russland voran und bezeichnet Drohnen als den Schlüssel für Russlands Kriegsführung. Damit beabsichtigt er, die militärischen Fähigkeiten Russlands langfristig auszubauen, was die Verhandlungsposition des Kreml stärken könnte. Ob seine ambitionierten Pläne angesichts der wirtschaftlichen Lage in Russland umgesetzt werden können, ist allerdings nicht bekannt.

Sergej Lawrow, russischer Aussenminister

Lawrow knüpft die russische Zustimmung zu einem Waffenstillstand an Bedingungen: umfassende Lockerungen der Sanktionen und die Rückgabe eingefrorener Vermögenswerte. Ausserdem müssten die von Russland eroberten ukrainischen Gebiete von anderen Staaten als offizielles Staatsgebiet anerkannt werden. Bei seiner Ankunft in Alaska trug der russische Aussenminister demonstrativ einen Pullover mit der Aufschrift «CCCP» – der kyrillischen Abkürzung für die Sowjetunion.

Sergej Lawrow ist der russische Aussenminister. Bild: sda

Lawrow ist massgeblich an der Gestaltung und Verteidigung der Moskauer Aussenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten beteiligt – vom Irak-Krieg über die Annexion der Krim bis hin zur Invasion in der Ukraine. Der Karrierediplomat, der 1972 in den sowjetischen Aussendienst eintrat, war ein Jahrzehnt lang russischer Botschafter bei den Vereinten Nationen, bevor er sein derzeitiges Amt antrat.

Seine Erfahrung zeigt er auch in einer Antwort auf die Frage eines Reporters, ob er vor dem Gipfel in Alaska nervös sei: «Nervös? Was bedeutet dieses Wort?»

Anton Siluanow, russischer Finanzminister

Der 62-jährige Siluanow ist seit 2011 im Amt und einer der wichtigsten Architekten der Bemühungen des Kreml, die Wirtschaft angesichts der Invasion in der Ukraine und der westlichen Sanktionen über Wasser zu halten.

Russlands Finanzminister Anton Siluanow. (Archivbild). Bild: imago

Siluanow wurde damit beauftragt, die russische Wirtschaft gegen Sanktionen so widerstandsfähig wie möglich zu machen. In Kremlkreisen hat er den Begriff «Festungswirtschaft» geprägt, um diese Bemühungen um Sanktionsresistenz zu beschreiben. Doch obwohl die Sanktionen die russische Wirtschaft nicht in die Knie gezwungen haben, hat sich das Wachstum stark verlangsamt. Die Aufnahme Siluanows in die Alaska-Delegation signalisiert, dass Moskau der Aufhebung der westlichen Beschränkungen als Teil eines Friedensabkommens Priorität einräumt.

Kirill Dmitrijew, Leiter des russischen Investmentfonds RDIF

Der 50-jährige Dmitrijew ist noch nicht lange im engsten Kreis Wladimir Putins unterwegs, hat sich allerdings zu einem wichtigen Vermittler zwischen Moskau und Washington entwickelt. Er studierte an den US-Eliteuniversitäten Stanford und Harvard und leitet den Staatsfonds des Kreml.

Kirill Dmitrijew gehört noch nicht lange zum engsten Kreis. Bild: www.imago-images.de

Persönlich unterhält er enge Verbindungen zur Familie des russischen Präsidenten: Dmitrijews Frau, Natalja Popowa, ist gut mit einer der Töchter Wladimir Putins befreundet. Laut einem Bericht des britischen «Guardian» erwarten Beobachter, dass Dmitrijew in Alaska ehrgeizige Pläne für eine wirtschaftliche und infrastrukturelle Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland präsentieren wird, die Trump mit der Aussicht auf ein lukratives Bündnis zwischen den beiden Grossmächten locken soll.

Juri Uschakow, aussenpolitischer Berater Wladimir Putins

Der 78-jährige Uschakow ist ein altgedienter Berater des Präsidenten und für geniesst das Vertrauen Putins. Der Berufsdiplomat, der fliessend Englisch spricht und sich schon lange auf Washington konzentriert, war von 1998 bis 2008 russischer Botschafter in den USA.

Juri Uschakow ist Putins aussenpolitischer Berater. Bild: www.imago-images.de

Uschakow gilt als ruhiger Diplomat und dient Putin vor allem als Stratege hinter den Kulissen. Er koordiniert Putins internationale Auftritte und erklärt in den kremlnahen russischen Medien häufig die Aussagen seines Präsidenten.