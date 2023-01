YouTube-Star «MrBeast» bezahlt 1000 Menschen die Augen-OP

Video: watson/Fabian Welsch

Youtuber «MrBeast» bezahlt 1000 Menschen die Augen-OP

Mr. Beast hat wieder zugeschlagen: Der Star-Youtuber hat schon mit vielen YouTube-Videos und den damit verbundenen Aktionen Aufmerksamkeit erregt. Beispielsweise hat «MrBeast» die Netflix-Erfolgsserie «Squid Game» nachgestellt oder die Schokoladenfabrik aus «Charlie and the Chocolate Factory» nachgebaut.

Zudem hat sich der YouTuber einen Ruf als Philanthrop aufgebaut. Bekannt ist seine Aktion, 20 Millionen Bäume zu pflanzen.

In seinem neuesten Video finanziert «MrBeast» 1000 Menschen eine Augenoperation, ohne die sie beinahe blind bleiben würden:

Video: watson/Fabian Welsch

Jimmy Donaldson, wie «MrBeast» mit bürgerlichem Namen heisst, begann seine YouTube-Karriere mit 13 Jahren. Obwohl er jahrelang unbeachtet blieb, hat er sich seit 2017 zu einer wahren Internetgrösse entwickelt. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine Videos, in denen er nahezu in Echtzeit bis 100'000 zählt (Dauer des Videos: 23 Stunden und 48 Minuten) oder einen Supermarkt leer kauft. Er hat auch wiederholt grosse Summen an wohltätige Organisationen oder Einzelpersonen gespendet, wie zum Beispiel 100'000 Dollar an einen Obdachlosen. (fwe)

