watson testete den Basler Weihnachtsmarkt, der einer der besten der Welt sein soll. bild: watson

Basler Weihnachtsmarkt ist «einer der schönsten der Welt» – wir haben ihn besucht

Der Basler Weihnachtsmarkt wurde von CNN unter zwanzig anderen zu einem der besten der Welt gewählt. watson hat das überprüft.

Schon im Zug spricht eine Gruppe von Freundinnen über den Weihnachtsmarkt in Basel, «der laut einem Artikel, den ich gelesen habe, zu einem der schönsten der Welt gewählt wurde», wie eine von ihnen sagt.

Hört sich vielversprechend an! CNN hat im vergangenen November eine Liste der 22 besten Weihnachtsmärkte weltweit erstellt – der Basler Weihnachtsmarkt ist einer davon. «Es ist schwierig, ein Reiseziel zu finden, das Weihnachten besser feiert als die Schweiz», hiess es in dem Medienbericht. Ich war neugierig und machte mich auf den Weg nach Basel, um mich überzeugen zu lassen.

Willkommen im Europapark

Kaum bin ich am Barfüsserplatz aus dem Tram gestiegen, steht vor mir ein riesiger Weihnachtsmann, das Wort Glühwein steht in blinkenden roten Buchstaben geschrieben – der Geruch von Glühwein liegt schon in der Luft –, und ein Haufen Tannenzweige schmücken die Hütten: Ich bin angekommen.

Der Weihnachtsmarkt. Bild: watson

Ich stürze mich in eine der Gassen, die sich zwischen den kleinen Chalets hindurchschlängeln, und trete sofort in eine verzauberte Welt ein. Willkommen im Europapark – oder einem anderen Ort, der zum Träumen einlädt. Die Menschenmenge ist gross und die Stände sind wunderschön aufgebaut, mit einem Sinn für Details, «die den Unterschied ausmachen», wie der Veranstalter später erklärt.

Sagtest du Weihnachten? Bild: watson

Weihnachtsschmuck an einem Stand. Bild: watson

Bei diesem Stand gibt es Tassen. Bild: watson

Ich setze meinen Rundgang fort und steige ein paar Stufen hinauf zur berühmten Weihnachtspyramide, die am Eingang zur Altstadt aufgestellt ist, wo der Markt weitergeht. Die Hütten umrunden die Barfüsserkirche und verleihen diesem Ort eine sehr gemütliche Atmosphäre.

Watson besuchte den Weihnachtsmarkt in Basel, der als einer der besten der Welt gilt. Bild: watson

(Glüh)Wein und Whisky

Nachdem ich die Atmosphäre aufgesogen hatte, war es an der Zeit, den Besuchern auf den Zahn zu fühlen und die Frage zu stellen, warum sie nach Basel gereist waren:

«Ist der Basler Weihnachtsmarkt einer der besten der Welt?»

«Er ist supersüss», antworten drei Amerikaner, die zu Besuch in der Schweiz sind. Sie sind jedoch gerade aus Wien zurückgekehrt und halten den in der österreichischen Hauptstadt für den schönsten, den sie je gesehen haben. «Ich bin in der Gegend aufgewachsen und komme jedes Jahr hierher», erzählt Claudia. «Der Markt ist sehr charmant, vor allem wegen der Umgebung, wie der Kapelle und der Altstadt». Ein paar Schritte weiter gerät Patrizia, die einen der Stände betreibt, ins Schwärmen, als sie die Nachricht hört:

«Wow, das ist ein grosses Privileg» Patrizia, Standbetreiberin an einem der Stände auf dem Basler Weihnachtsmarkt

Ich probiere ihn, bevor ich weitergehe und bald darauf von Sandro gerufen werde, der mich fragt, ob ich einen Whisky probieren möchte. «Ja, der Basler Weihnachtsmarkt hat es verdient, in die Liste der besten weltweit aufgenommen zu werden», antwortet er und schenkt mir einen Schluck von einem seiner Whiskys ein, der den Preis für den besten des Landes gewonnen hat. Er empfiehlt jedoch:

«Es ist noch besser, nach Einbruch der Dunkelheit und wenn es schneit zu kommen»

Patrizia und Sandro in ihren Ständen auf dem Weihnachtsmarkt in Basel. Bild: watson

Nach dieser Begegnung treffe ich mich mit Manuel Staub, dem Direktor der Veranstaltung, am Fusse der Pyramide. Ich frage ihn, was das Besondere am Basler Weihnachtsmarkt ist. «Es sind die kleinen Details», sagt er und bringt zwei dampfende Tassen Glühwein mit, die eigens für den Jahrgang 2024 kreiert wurden.

«Wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Auswahl jedes einzelnen Standes – wir erhalten 400 Bewerbungen und wählen nur 150 aus. Zu den Kriterien gehört die Dekoration des Standes, die bis zu den Details auf dem Dach durchdacht sein muss. Wir achten auch darauf, dass kein Stand das Gleiche verkauft und dass nur ein Drittel für Lebensmittel verwendet wird.» Manuel Staub, Leiter der Messen und Märkte Basel-Stadt

Als ich ihm sage, dass mich der Ort an den Europapark erinnert, lächelt er und bestätigt: «Wir wollen ein Erlebnis schaffen!»

Tassen vom Basler Weihnachtsmarkt. Bild: watson

Hier gibt es Feuerzangenbowle. Bild: watson

Ein Stand mit Confiserie. Bild: watson

Lachs und Kartoffeln

Meine Tour ist jedoch noch nicht zu Ende, es geht weiter Richtung Münsterplatz. Auf dem Weg dorthin nutze ich die Gelegenheit, Manuel Staub zu fragen, was er zum Probieren empfiehlt. Er schlägt einen Stand vor, der frischen Lachs serviert, der über dem Holzfeuer gegart wird und direkt aus Norwegen kommt. Gekauft!

Unsere Wege trennen sich und ich erreiche den Münsterplatz am Fusse der prunkvollen Kathedrale. Vor dem Essen spreche ich noch einmal mit den Besuchern. «Ich arbeite direkt hinter dem Weihnachtsmarkt, er ist sozusagen ein Teil meines Lebens», gesteht Louise*.

«Er ist hübsch, gemütlich und es gibt viel Abwechslung, ohne jedoch zu gross zu sein»

Der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz geht weiter. Bild: watson

Die Stammkundin hat gerade erst zu Ende gegessen und empfiehlt mir Kartoffelpuffer. Das trifft sich gut, denn ich werde langsam hungrig. Achte darauf, Bargeld mitzunehmen, denn viele Stände akzeptieren keine Karten oder nur bis zu einem bestimmten Betrag. Ich probiere zuerst das Lachssandwich, das nicht schlecht ist. Das Brot könnte jedoch knuspriger sein. Danach probiere ich die Kartoffelpuffer. Die Kartoffeln sind aussen knusprig und innen weich. Ein Volltreffer!

Kartoffelpuffer und Lachssandwich auf dem Weihnachtsmarkt in Basel. Bild: watson

Ein Biss von dem Brötchen. Bild: watson

Nachdem ich mehrere Stunden auf dem Weihnachtsmarkt verbracht hatte, war ich dem Charme des Ortes endgültig verfallen. Aber da alles einmal ein Ende hat, ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich gehe ein letztes Mal auf zwei Besucher aus den Niederlanden zu, die sich einen Glühwein schmecken lassen:

«Der Weihnachtsmarkt in Basel entspricht genau dem, was wir uns vorgestellt haben. Er ist schön, übersichtlich und die Leute sind nett»

Mit diesen Worten mache ich mich auf den Weg zum Ausgang – aber nicht, ohne mir nebenbei an einem der von Manuel Staub empfohlenen Gebäckstände noch etwas Süsses zu holen, um den Abend mit einer süssen Note abzuschliessen.