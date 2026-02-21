Das sind die 24 schönsten Strände der Welt

Weisser Sand und ein wenig Schatten durch Palmen: Der Strand der Privatinsel Isla Pasion in Mexiko ist für TripAdvisor-Nutzer der schönste der Welt. Bild: Imago

Strand-Ranking: Das ist der schönste Strand der Welt

Sommer, Sonne, Sand: Wenn wir an Urlaub denken, dann oft auch an Meer und Strände. Wo auf der Welt gibt es die schönsten?

Dorothea Meadows / t-online

Ein Artikel von

Die Reiseplattform Tripadvisor ist bekannt für ihre Kundenbewertungen. Nirgends sonst finden Nutzer bei der Planung ihrer nächsten Reise so viele Einschätzungen und Erfahrungsberichte von anderen. Diese Bewertungen nutzt die Plattform auch dazu, jedes Jahr die 24 schönsten Strände zu küren. Welcher Küstenabschnitt hat die Globetrotter dieses Mal am meisten beeindruckt?

Der Sieger ist die Isla Pasion (Passionsinsel) in Mexiko. Die kleine Privatinsel nördlich von Cozumel ist für ihre weissen Sandstrände, das kristallklare türkisfarbene Wasser und entspannte Atmosphäre bekannt. Das Vergnügen hier ist allerdings exklusiv. Bedeutet: Der Zugang zur Insel ist über private Bootsanbieter und Beachclubs geregelt. Eine Überfahrt kostet rund 10 US-Dollar (7.50 Franken), die All-inclusive-Pakete der Beachclubs sind für rund 70 US-Dollar (55 Franken) zu haben und beinhalten Liegen, Toiletten, Getränke und Buffets.

Anders sieht es am Elafonissi-Strand auf Kreta (Griechenland) aus, der auf Platz zwei von 24 dieses Rankings landet. Er ist weltberühmt für seinen einzigartigen, oft rosa schimmernden Sand, der durch zerriebene Muscheln entsteht. Der Eintritt zum Strand ist grundsätzlich kostenlos. Bezahlen müssen Besucher jedoch für den Parkplatz (zuletzt etwa fünf Franken pro Tag) und bei Bedarf für die Nutzung von Liegen und Sonnenschirmen.

Der Strand von Elafonissi im Südwesten von Kreta: Der Sand hat einen rosa Schimmer. Bild: imago

Neben dem Elafonissi-Strand haben es immerhin zehn weitere europäische Strände in die Top 24 geschafft. Hier ist die gesamte Rangliste.

Isla Pasion, Mexiko

Eine zehnminütige Bootsfahrt von Cozumel entfernt liegt der Strand, der von TripAdvisor-Nutzerinnen und -Nutzern zum schönsten Strand der Welt gekürt wurde.

Weisser Sand und zahlreiche Palmen: Der Strand der Privatinsel Isla Pasion in Mexiko. Bild: Imago

Elafonissi Beach, Griechenland

Der Strand von Elafonissi im Südwesten von Kreta: Der Sand hat einen rosa Schimmer, türkises Wasser und eine flache Lagune.

Der rosa schimmernde Sand und das türkise Wasser bilden einen malerischen Kontrast. Bild: imago

Balos Lagoon, Griechenland

Ebenfalls an der Westküste Kretas liegt Balos Lagoon. Die Bucht liegt an der heute unbewohnten Halbinsel Gramvousa.

Sanfte Wellen umspülen die Lagune, während der Sand in Rosa und Beige leuchtet Bild: www.imago-images.de

Eagle Beach, Aruba

Dieser Strand erstreckt sich entlang der niederländischen Karibikinsel Aruba vor der Küste Venezuelas. Der Strand ist bekannt für seine vielen Resorts und den weichen, weissen Sand.

Endloser weisser Sand und türkisfarbenes Wasser. Bild: www.imago-images.de

Falésia Beach, Portugal

Mit einer Länge von über acht Kilometern lädt der Strand ein, um an den charakteristischen orangefarbenen Felsklippen entlang zu spazieren und die Algarve zu geniessen.

Über 8 Kilometer Sand und orangefarbene Felsen – der fast schon mystische Falésia Beach in Portugal. Bild: www.imago-images.de

Banana Beach, Thailand

Der paradiesische Strand ist ein beliebtes Reiseziel für Wassersport-Begeisterte. Der naturbelassene Strand zwischen Nai Thon und Bang Tao auf Phuket ist ideal zum Schnorcheln und Schwimmen.

Die friedliche Küstenlinie des Banana Beach, Thailand. Bild: www.imago-images.de

La Jolla Cove, Kalifornien

Die malerische, von Klippen umgebene Bucht, zieht sowohl Badegäste als auch Taucherinnen und Taucher an. Teilweise sind hier sogar Robben und bestenfalls Wale sichtbar.

Wellen erreichen den Sandstrand von La Jolla, Kalifornien, nahe San Diego. Bild: www.imago-images.de

La Pelosa Beach, Italien

Das kristallklare Meer bietet beliebte Tauch- und Schnorchelplätze am nordwestlichen Zipfel in Sardinien. Der Strand ist unweit entfernt von Ruinen, einer Steilküste und dem belebten Ferienort La Pelosa.

Zwischen vereinzelten Felsen und ein bisschen Grün geniessen die Besucherinnen und Besucher die Ruhe von La Pelosa. Bild: www.imago-images.de

Manly Beach, Australien

Der Strand in Manly ist einer der berühmtesten Strände Australiens und für den ersten Surfwettbewerb der Welt im Jahr 1964 bekannt. Der zwei Kilometer lange, goldene Sandstrand ist umgeben von Norfolk-Kiefern.

Für Surferinnen und Surfer der perfekte Strand: Der Manly Beach in Sydney. Bild: www.imago-images.de

Boulders Beach Penguin Colony, Südafrika

In Südafrika kann man nebst dem türkisfarbigem, klaren Meer und weissem Strand auch eine Brillenpinguin-Kolonie sehen, die hier beheimatet ist. Der Strandabschnitt gehört zum Tafelberg-Nationalpark.

Zwischen Sand und Wellen fühlen sich auch Pinguine zu Hause. Bild: www.imago-images.de

Falassarna Beach, Griechenland

Als einer der berühmtesten Strände Kretas umfasst der Falassarna Strand eine weite Region und besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Stränden und umgeben von einem grossen Naturschutzgebiet. Der Strand im Westen Kretas ist mit den Wellen perfekt zum Windsurfen.

Der Falassarna Beach gilt als einer der beliebtesten Strände auf Kreta. Bild: www.imago-images.de

Playa de Muro Beach, Mallorca

Über sechs Kilometer erstreckt sich dieser feinsandige Strand im Nordosten Mallorcas und verbindet so die Ferienorte Puerto de Alcudia und Can Picafort. Der Strand gilt als besonders familienfreundlich.

Ein schier endloser Sandstrand trifft auf kristallklares Wasser in der Playa de Muro. Bild: www.imago-images.de

Tobacco Bay Beach, Bermuda

Der Strand am Atlantik, nahe von St. George und dem historischen Fort St. Catherine ist sehr beliebt zum Schnorcheln und hat eine beeindruckende Unterwasserwelt mit Korallenriffen zu bieten.

Karibik-Feeling in der Tobacco Bay. Bild: www.imago-images.de

Paleokastritsa Beach, Griechenland

Dieser Strand an der Westküste Korfus besteht aus 6 kleinen Buchten und vielen kleinen Stränden. Der Hauptstrand liegt unweit eines Klosters.

Blick auf den Strand von Agios Spiridon vom Kloster Paleokastritsa in Palaiokastritsa, Korfu, Griechenland. Bild: www.imago-images.de

Kite Beach, Vereinigte Arabische Emirate

Der Kite Beach ist beliebt bei Aktivurlaubern in Dubai. Zudem erstreckt er sich über 14 Kilometer.

Der Kite Beach mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern im Vordergrund; im Hintergrund die Stadt Dubai. Bild: www.imago-images.de

Kelingking Beach, Indonesien

Die Klippen sind eine richtige Berühmtheit: Die Insel Nusa Penida vor Bali ist nur durch einen abenteuerlichen Abstieg von der Klippe her erreichbar.

Eine Luftansicht vom Kelingking Beach auf der Insel Nusa Penida in Indonesien. Bild: www.imago-images.de

Clearwater Beach, Florida

Der Strand zieht ganzjährig Besucherinnen und Besucher zum Jetskifahren, Stand-Up-Paddeln oder schwimmen an. Gleich daneben befindet sich eine Strandpromenade, die von Inlineskatern beliebt ist und wo sich die Fischrestaurants und Cafés aneinanderreihen.

Strandgängerinnen und Strandgänger geniessen das erfrischende Wasser am Clearwater Beach, Florida. Bild: www.imago-images.de

Spiaggia dei Conigli, Italien

Der malerische Strand an der Südküste von Lampedusa, Sizilien, liegt geografisch näher bei Afrika als beim italienischen Festland. Umgangssprachlich auch «Rabbit Beach» gennant, bietet der Spiaggia Dei Conigli klares Wasser, goldweissen Sand und dient als Nistplatz kleiner Schildkröten.

Der Spiaggia dei Conigli, auch bekannt als «Rabbit Beach». Bild: www.imago-images.de

Bondi Beach, Australien

Der Bondi Beach in Sydney gilt als der bekannteste Strand Australiens. Mit seinem traumhaften Blick auf den Ozean bietet der Bondi Beach die perfekte Location für Strandspaziergänge, Schwimmen und Surfen sowie für gemütliche Strand-Pick-Nicks.

Der «Bondi Beach» ist mit ÖV gut an Sydney angebunden. Bild: www.imago-images.de

Playa de Maspalomas, Spanien

Der berühmte Strand im Süden von Gran Canaria ist ein bedeutendes touristisches Zentrum, das für seinen langen, goldenen Sandstrand und seine Nähe zum Dünenreservat von Maspalomas bekannt ist.

Nahe am langen, goldenen Sandstrand liegt ein alter Leuchtturm, der bereits, vor Ort war, als die ersten Touristinnen und Touristen Maspalomas erreichten. Bild: www.imago-images.de

Poipu Beach Park, Hawaii

An der Südküste einer der Hauptinseln von Hawaii, Kauaʻi, befindet sich der Poipu Beach - und dieser wurde offensichtlich nicht ohne Grund vom Travel Channel als «Bester Strand der USA» gekürt. Aufgrund der artenreichen Unterwasserwelt lässt sich am Poipu Beach so einiges entdecken. So kann man von Dezember bis Mai sogar gelegentlich Buckelwale in der Ferne beobachten.

Hawaiianische Grüne Meeresschildkröten sonnen sich am Poipu Beach auf der Insel Kauai, Hawaii, USA Bild: www.imago-images.de

Plage de Palombaggia, Frankreich

Der Strand an der Südküste Korsikas imponiert mit klarem, türkisfarbenen Blau und feinem, weissen Sand. Mit seiner einfachen Zufahrtsstrasse wird der Strand nicht nur von Touristinnen und Touristen, sondern auch oft von Einheimischen besucht und gilt als einer der schönsten Strände Korsikas.

Türkisfarbenes Wasser, weisser Sand sowie Felsen mit viel Grün: so zeichnet sich die Südküste Korsikas aus. Bild: www.imago-images.de

Ipanema Beach, Brasilien

Der Strand von Ipanema gilt als beliebter Ort für Einheimische, erstreckt sich über 30 Kilometer entlang der Küste Rios und grenzt direkt an die weltbekannte Copacabana.

Eine Luftaufnahme eines felsigen Landvorsprungs am Strand von Ipanema. Bild: www.imago-images.de

Spiaggia La Cinta, Italien

Azurblau und kristallklar: So zeichnet sich das Wasser im Norden Sardiniens aus. Der Spiaggia La Cinta eignet sich aufgrund seiner windstillen Lage und den einhergehend flachen Wellen als perfekte Kulisse für einen Familienurlaub.