Das sind die 24 schönsten Strände der Welt

Strand-Ranking: Das ist der schönste Strand der Welt
Die Reiseplattform Tripadvisor ist bekannt für ihre Kundenbewertungen. Nirgends sonst finden Nutzer bei der Planung ihrer nächsten Reise so viele Einschätzungen und Erfahrungsberichte von anderen. Diese Bewertungen nutzt die Plattform auch dazu, jedes Jahr die 24 schönsten Strände zu küren. Welcher Küstenabschnitt hat die Globetrotter dieses Mal am meisten beeindruckt?
Der Sieger ist die Isla Pasion (Passionsinsel) in Mexiko. Die kleine Privatinsel nördlich von Cozumel ist für ihre weissen Sandstrände, das kristallklare türkisfarbene Wasser und entspannte Atmosphäre bekannt. Das Vergnügen hier ist allerdings exklusiv. Bedeutet: Der Zugang zur Insel ist über private Bootsanbieter und Beachclubs geregelt. Eine Überfahrt kostet rund 10 US-Dollar (7.50 Franken), die All-inclusive-Pakete der Beachclubs sind für rund 70 US-Dollar (55 Franken) zu haben und beinhalten Liegen, Toiletten, Getränke und Buffets.
Anders sieht es am Elafonissi-Strand auf Kreta (Griechenland) aus, der auf Platz zwei von 24 dieses Rankings landet. Er ist weltberühmt für seinen einzigartigen, oft rosa schimmernden Sand, der durch zerriebene Muscheln entsteht. Der Eintritt zum Strand ist grundsätzlich kostenlos. Bezahlen müssen Besucher jedoch für den Parkplatz (zuletzt etwa fünf Franken pro Tag) und bei Bedarf für die Nutzung von Liegen und Sonnenschirmen.
Neben dem Elafonissi-Strand haben es immerhin zehn weitere europäische Strände in die Top 24 geschafft. Hier ist die gesamte Rangliste.
Isla Pasion, Mexiko
Eine zehnminütige Bootsfahrt von Cozumel entfernt liegt der Strand, der von TripAdvisor-Nutzerinnen und -Nutzern zum schönsten Strand der Welt gekürt wurde.
Elafonissi Beach, Griechenland
Der Strand von Elafonissi im Südwesten von Kreta: Der Sand hat einen rosa Schimmer, türkises Wasser und eine flache Lagune.
Balos Lagoon, Griechenland
Ebenfalls an der Westküste Kretas liegt Balos Lagoon. Die Bucht liegt an der heute unbewohnten Halbinsel Gramvousa.
Eagle Beach, Aruba
Dieser Strand erstreckt sich entlang der niederländischen Karibikinsel Aruba vor der Küste Venezuelas. Der Strand ist bekannt für seine vielen Resorts und den weichen, weissen Sand.
Falésia Beach, Portugal
Mit einer Länge von über acht Kilometern lädt der Strand ein, um an den charakteristischen orangefarbenen Felsklippen entlang zu spazieren und die Algarve zu geniessen.
Banana Beach, Thailand
Der paradiesische Strand ist ein beliebtes Reiseziel für Wassersport-Begeisterte. Der naturbelassene Strand zwischen Nai Thon und Bang Tao auf Phuket ist ideal zum Schnorcheln und Schwimmen.
La Jolla Cove, Kalifornien
Die malerische, von Klippen umgebene Bucht, zieht sowohl Badegäste als auch Taucherinnen und Taucher an. Teilweise sind hier sogar Robben und bestenfalls Wale sichtbar.
La Pelosa Beach, Italien
Das kristallklare Meer bietet beliebte Tauch- und Schnorchelplätze am nordwestlichen Zipfel in Sardinien. Der Strand ist unweit entfernt von Ruinen, einer Steilküste und dem belebten Ferienort La Pelosa.
Manly Beach, Australien
Der Strand in Manly ist einer der berühmtesten Strände Australiens und für den ersten Surfwettbewerb der Welt im Jahr 1964 bekannt. Der zwei Kilometer lange, goldene Sandstrand ist umgeben von Norfolk-Kiefern.
Boulders Beach Penguin Colony, Südafrika
In Südafrika kann man nebst dem türkisfarbigem, klaren Meer und weissem Strand auch eine Brillenpinguin-Kolonie sehen, die hier beheimatet ist. Der Strandabschnitt gehört zum Tafelberg-Nationalpark.
Falassarna Beach, Griechenland
Als einer der berühmtesten Strände Kretas umfasst der Falassarna Strand eine weite Region und besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Stränden und umgeben von einem grossen Naturschutzgebiet. Der Strand im Westen Kretas ist mit den Wellen perfekt zum Windsurfen.
Playa de Muro Beach, Mallorca
Über sechs Kilometer erstreckt sich dieser feinsandige Strand im Nordosten Mallorcas und verbindet so die Ferienorte Puerto de Alcudia und Can Picafort. Der Strand gilt als besonders familienfreundlich.
Tobacco Bay Beach, Bermuda
Der Strand am Atlantik, nahe von St. George und dem historischen Fort St. Catherine ist sehr beliebt zum Schnorcheln und hat eine beeindruckende Unterwasserwelt mit Korallenriffen zu bieten.
Paleokastritsa Beach, Griechenland
Dieser Strand an der Westküste Korfus besteht aus 6 kleinen Buchten und vielen kleinen Stränden. Der Hauptstrand liegt unweit eines Klosters.
Kite Beach, Vereinigte Arabische Emirate
Der Kite Beach ist beliebt bei Aktivurlaubern in Dubai. Zudem erstreckt er sich über 14 Kilometer.
Kelingking Beach, Indonesien
Die Klippen sind eine richtige Berühmtheit: Die Insel Nusa Penida vor Bali ist nur durch einen abenteuerlichen Abstieg von der Klippe her erreichbar.
Clearwater Beach, Florida
Der Strand zieht ganzjährig Besucherinnen und Besucher zum Jetskifahren, Stand-Up-Paddeln oder schwimmen an. Gleich daneben befindet sich eine Strandpromenade, die von Inlineskatern beliebt ist und wo sich die Fischrestaurants und Cafés aneinanderreihen.
Spiaggia dei Conigli, Italien
Der malerische Strand an der Südküste von Lampedusa, Sizilien, liegt geografisch näher bei Afrika als beim italienischen Festland. Umgangssprachlich auch «Rabbit Beach» gennant, bietet der Spiaggia Dei Conigli klares Wasser, goldweissen Sand und dient als Nistplatz kleiner Schildkröten.
Bondi Beach, Australien
Der Bondi Beach in Sydney gilt als der bekannteste Strand Australiens. Mit seinem traumhaften Blick auf den Ozean bietet der Bondi Beach die perfekte Location für Strandspaziergänge, Schwimmen und Surfen sowie für gemütliche Strand-Pick-Nicks.
Playa de Maspalomas, Spanien
Der berühmte Strand im Süden von Gran Canaria ist ein bedeutendes touristisches Zentrum, das für seinen langen, goldenen Sandstrand und seine Nähe zum Dünenreservat von Maspalomas bekannt ist.
Poipu Beach Park, Hawaii
An der Südküste einer der Hauptinseln von Hawaii, Kauaʻi, befindet sich der Poipu Beach - und dieser wurde offensichtlich nicht ohne Grund vom Travel Channel als «Bester Strand der USA» gekürt. Aufgrund der artenreichen Unterwasserwelt lässt sich am Poipu Beach so einiges entdecken. So kann man von Dezember bis Mai sogar gelegentlich Buckelwale in der Ferne beobachten.
Plage de Palombaggia, Frankreich
Der Strand an der Südküste Korsikas imponiert mit klarem, türkisfarbenen Blau und feinem, weissen Sand. Mit seiner einfachen Zufahrtsstrasse wird der Strand nicht nur von Touristinnen und Touristen, sondern auch oft von Einheimischen besucht und gilt als einer der schönsten Strände Korsikas.
Ipanema Beach, Brasilien
Der Strand von Ipanema gilt als beliebter Ort für Einheimische, erstreckt sich über 30 Kilometer entlang der Küste Rios und grenzt direkt an die weltbekannte Copacabana.
Spiaggia La Cinta, Italien
Azurblau und kristallklar: So zeichnet sich das Wasser im Norden Sardiniens aus. Der Spiaggia La Cinta eignet sich aufgrund seiner windstillen Lage und den einhergehend flachen Wellen als perfekte Kulisse für einen Familienurlaub.