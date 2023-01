Wenn die Arbeit zum Dating wird: Ghosting, Quiet Quitting und co.

Gerade jetzt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzen sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeberinnen offenbar auf einen Plan B oder C, wie Karriereexperten beobachten. Demnach sollen nicht nur Unternehmen permanent nach neuen Talenten Ausschau halten, auch viele Menschen in Anstellungen, schauen nebenbei schon nach einem neuen Job und senden Bewerbungen raus , das zeigen Umfragen vom Juli 2022. Diese Form der heimlichen Absicherung wird passenderweise als «Career Cushioning» bezeichnet.

«Der Müller ghostet mich»: Sagt man zwar selten am Arbeitsplatz, aber so ganz falsch wäre das oft nicht. Denn manchmal hat man es auch in der Jobwelt mit Verhaltensweisen zu tun, die man sonst nur aus dem Dating kennt. Wo Menschen unter Erwartungshaltungen zusammenkommen, entwickeln sich nun mal gewisse soziale Phänomene.

In den letzten beiden Blogs habe ich mir Gedanken gemacht übers Heizen mit Holz, Sonne, Wärmepumpen und Fernwärme. Dass ich meine Gasheizung, sollte sie dereinst mal den Geist aufgeben, durch eine Alternative ohne fossile Brennstoffe ersetze, ist klar. Aber welche?

Fossile Brennstoffe werden langsam knapp und teuer – und sie sind zu einem grossen Teil mitverantwortlich für den Klimawandel. Trotzdem wird über die Hälfte der Heizungen in der Schweiz nach ihrem Ableben wieder mit Heizungen, die mit Gas oder Öl betrieben werden, ersetzt. Weil wir denken, dass es so am einfachsten und am günstigsten ist. Dabei ist es tatsächlich so, dass die meisten Heizalternativen auf lange Sicht in Sachen Unterhalt und Energiekosten günstiger sind. Ich bin also fest entschlossen, meine Gasheizung dereinst mit einer Alternative zu ersetzen. Aber welche passt da für mich?