Das sind die sympathischsten Kantone – und einer muss unten durch

Welche Kantone sind eigentlich in der Schweiz am beliebtesten? Eine neue Studie hat untersucht, welche Kantone bei Bewohnern und Bewohnerinnen der Schweiz in Sachen Sympathie am besten abschneiden.

Gewonnen im Sympathie-Ranking hat das Tessin. In der reprĂ€sentativen Umfrage von moneyland.ch mit 1500 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz wurde der sĂŒdlichste Kanton mit durchschnittlich 7,4 von maximalen 10 Sympathie-Punkten beschenkt.

Zu verdanken hat das Tessin diese Platzierung vor allem den Ă€lteren Befragten: Im Schnitt erhielt das Tessin von den 50- bis 74-JĂ€hrigen 7,8 von 10 Punkten. Auch bei der nĂ€chst jĂŒngeren Gruppe der 26- bis 49-JĂ€hrigen landet das Tessin auf dem ersten