Eigentlich sollte nur der höfliche Heinz Yuljya auf Händen tragen, aber die anderen helfen gerne mit. Bild: chmedia

Bachelorette

YuYu sind schon hart und herzig verknallt, und einer liebt lieber bi

Folge vier hat es in sich! Und Folge fünf erst! Die Yuljya-Boys überbieten sich in Geständnissen ...

Willkommen meine Megalieben! Heute beginnen wir mal mit Nachrichten aus der Zukunft. In Folge fünf wird Dino nämlich Yuljya sein pikantes Geheimnis verraten. Ihr kennt es noch nicht? Ehrlich? Habt ihr hinter einem Stein von der Grösse des Matterhorns gelebt oder was? Nein, Quatsch, ich habe es auch eben erst erfahren, ich lebe ja immer mindestens hinter dem Halbmond.

Aber für den Fall, dass ihr es auch noch nicht gewusst habt, hier kommt's: Dino ist nicht nur Flirt-Coach, Dino ist auch ein sogenannter Anrufjunge. Auch bekannt als Callboy. Tja. Da wird sich Yuljya dann fragen müssen, wie «authentisch» seine Gefühle für sie sind.

Der «Blick» hat recherchiert: 200 Euro kosten zwei Stunden mit Callboy Dino, 500 eine ganze Nacht. Bild: chmedia

Yuljya ist keine Frau für Mehrdeutiges. Sie findet es zwar «megaschön», dass Matthias ihr in Folge vier seine Bisexualität gesteht, schickt ihn aber vielleicht auch deswegen nach Hause. Wer nicht eindeutig für sie ist, ist eben nicht eindeutig für sie, so einfach ist das.

Jetzt heisst es back to Kaiseraugst für Matthias. An jenen Ort also, wo sich das Wort Liebe in einer unsexy betonierten Überbauung namens «Liebrüti» manifestiert.

Matthias gesteht, dass er Menschen liebt. Nicht nur Frauen. Bild: chmedia

Oooooder Yuljya hat Angst bekommen, dass Matthias ihren Yuri verführen könnte! Matthias betont nämlich etwas zu begeistert die total suprige «Einheit» unter den Jungs. Und dabei kommen sich Yuri und Yuljya doch immer näher und näher und näher! Und verwandeln sich in dauerkichernde, verträumt die Augen aufreissende und schliesslich – mit Zunge! – küssende Grinsekatzen. Büsi Yuljya ergreift übrigens die Kuss-Initiative, sie kann einfach nicht mehr anders.

Yuri gewinnt für Yuljya den «Clash of the Titans»-Parcours und will danach beim Moonshine-Date alles von ihr wissen, «vom Anfang bis zum Änd». Er erfährt, wie sie ihre halbe Jugendzeit in der Schweiz im Kinderheim verbracht hatte, weil ihr Stiefvater ein böser Mann war, vor dem ihre Mutter, ihr Bruder und sie schliesslich geflüchtet sind. Er erzählt, wie er seinen leiblichen Vater nie kennengelernt hat und seinen eigenen Kindern einmal ein umso besserer Papa sein will. «Klini Yuris und klini Yuljyas» sind sein Traum, beide sind süss beschwipst voneinander.

Yuri zur Champagnerflasche: «Der Korke knallt wie d' Liebi knallt.» Das nennt man wohl verknallt.

Nur ein Bündner kann in Erwartung eines Dates derart strahlen wie Yuri. Bild: chmedia

Ich bin ganz Team YuYu. Yuri ist lieb, Bündner obendrein und sieht von allen mit Riesenabstand am besten aus. Yuri ist ein Sahneschnittchen oder Erdbeertörtchen von einem Mann. Und er hat einen Charakter so klar und authentisch wie ein Bündner Mineralwasser. Yuri könnte niemals ein Anrufjunge werden und Frauen gegen Geld Zärtlichkeit und Begehren vorspielen. Nicht wie Dino.

Und auch nicht wie Gian. Der zugibt, sich nur aus Fame-Gründen für die «Bachelorette» beworben zu haben. Also genauso wie Marcel und Salvatore. Marcel ist bereits weg, und jetzt muss auch Salvatore gehen, der Mann, der schon durch so viele deutsche Reality-Formate getingelt ist, dass er zu abgetakelt – pardon, zu prominent natürlich! – für eine Liebe in Deutschland ist und sich deshalb in der Schweiz eine Frau suchen muss. Salvatore stellt sich übrigens rückwärtig splitternackt (oh, da gibt's ja noch etwas untätowierte Haut!) an den Herd und kommentiert YuYus Kuss mit: «Ich bin tief geschockt, so was gehört sich nicht!»

Wer möchte Salvatore so in der Küche antreffen? Vermutlich niemand. Bild: chmedia

Salvatore über Salvatore: «Ich bin kein Typ, der eine Frau jagt. Ich bin ein Honigstückchen und warte. Und dann kommt die erste Wespe und dann kommt die zweite Wespe ...»

Gian über Salvatore (wohl schon von Wespen gestochen): «Han i plötzlich sone Chugelblitz hinter mir gschpürt ... der tollwüetigi Salvatore .. ich hätt en sölle biisse!»

Und sonst? Geschehen Dinge, die ihr euch weder in Träumen noch in Dunkelräumen – auch bekannt als Darkrooms – jemals vorstellen könnt! Ich sag nur: Schlangendarm! Nein, Quatsch. Yuljya macht mit den Jungs ein Spiel namens «Das Rad des Grauens» und konfrontiert sie mit allerlei Herausforderungen.

Dino gesteht, seine Lieblingssexfantasie sei, von «mehreren Frauen verwöhnt zu werden», was bei Yuljya mittelschlecht ankommt. Yuri muss Salvatore fünf Nasenhaare ausreissen, Peter gibt Yuljya eine Fussfetischisten-Fussmassage, der höfliche Heinz tanzt mit ihr «Dirty Dancing», Yuljya MUSS Yuri einen Knutschfleck verpassen ...

Der höfliche Heinz eben. Bild: chmedia

Überhaupt wächst mir der höfliche Heinz langsam ans Herz. Er passt so gar nicht zu Egorammlern wie Dino und Gian, wirkt wohler erzogen und erfahrener, kurz, ein ernstzunehmender Erwachsener eben. Trotzdem sehe ich in ihm keine Gefahr für Yuyu, aber wird ein megaguter Trauzeuge und Götti ihres ersten Kindes, und wenn sie in die Ferien fahren, wird er immer ihre Balkonpflanzen giessen und heimlich den Balkonboden kärchern.

Eines Tages wird er sich in eine von Yuris Bündner Cousinen, die alle Seraina oder Flurina heissen, verlieben, und sie werden zusammen eine Golfschule im Engadin betreiben. Alles wird ganz schön. Doch jetzt gerade gehört die Liebe Yuyu. Und das dürfen sie einfach nicht mehr versauen.