Die besten Drohnenbilder des Jahres

Aus der Vogelperspektive: Im Rahmen des «Siena Press Award» wurden die besten Drohenaufnahmen des Jahres 2023 ausgezeichnet. Das sind die Gewinner:

bild: drone phote award / Or Adar

Drohnenbild des Jahres 2023

Luftaufnahme einer Demonstration, die gegen die Pläne des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zur Justizreform in Tel Aviv Transparente halten, 4. März 2023.

Kategorie: Tierwelt

bild: drone photo award / Dhanu Paran

Der Elefant ruht sich auf einer Wiese aus.

Kategorie: Menschen

bild: drone photo award / Simon Heather

Sonnenanbeter liegen an der Küste von Cascais, Portugal.

Kategorie: Sport

bild: drone photo award / David Machet

Der Seiltänzer Nathan Paulin überquert eine 200 m lange und 2,5 Zentimeter breite «Highline» an der «Pointe d’Areu» im französischen Aravis-Gebirge auf einer Höhe von 2460 Metern.

Kategorie: Urban

bild: drone photo award / Sebastian Piórek

Ein Spielplatz voller Freude – versteckt irgendwo tief im Süden Polens. Diese Region ist für ihre Minen und den stark urbanen Charakter der Architektur bekannt.

Kategorie: Abstrakt

bild: drone photo award / Ignacio Medem

Das Einzugsgebiet des Colorado River wurde durch eine Kombination aus schlechter Bewirtschaftung und anhaltender Dürre stark beeinträchtigt und hat einen kritischen Punkt erreicht. Die vom Wasser gebildeten komplizierten Muster, die metaphorisch den Lungen der Erde ähneln, sind erschöpft.

Kategorie: Hochzeit

bild: drone photo award / Krzysztof Krawczyk

Braut und Bräutigam schwimmen unter dem Sternenhimmel in einem mit Blumen geschmückten Boot

Alle eingereichten Bilder findest du hier. Die preisgekrönten Bilder werden während des Siena Awards Festivals während der Ausstellung «Above Us Only Sky» zwischen dem 28. September und 19. November in Siena gezeigt.