Bild: Shutterstock

Big Ben

Big Vorsätze von Big Ben

Das Jahr geht zu Ende, es ist Zeit, Vorsätze zu fassen.

Big Ben Folge mir

Mehr «Leben»

Leute, das letzte Mal Sex ist nun exakt 3,5 Monate her. Eigentlich müsste mir watson die Erlaubnis entziehen, hier zu schreiben, ist ja immerhin eine Dating- und Sexkolumne. Würden einige von euch begrüssen. Ich weiss. Aber was soll ich sagen: Auch wenn ihr immer droht, nie wieder meine Texte zu lesen, weiss ich, dass doch die meisten von euch genau diese Drohung nicht wahrmachen, und ich bin von dem ganzen Glühwein und den Mailänderli wohl etwas weichgespült, aber Leute, das rührt und ehrt mich. Eure Treue ist toll. Euer Commitment ebenfalls. Mit gefällt es, wenn ich mich auf jemanden verlassen kann. Und eure wütenden Kommentare, auf die ist Verlass. Das nenne ich mal Loyalität. Konsistenz. Durchhaltevermögen. Wären wir alle zusammen in einer grossen polyamoren Beziehung, Leute, wir hätten das Einjährige schon hinter uns, und man kann durchaus behaupten, dass wir immer noch leidenschaftlich, oder wenn ihr so wollt, jedenfalls mit viel Emotion und Temperament bei der Sache sind.

Item.

Es ist Zeit, Vorsätze fürs 2024 zu fassen. Was ich mir vornehme, ist Folgendes.

1. Mehr Sex zu haben.

2. Mehr Sex zu haben.

3. Mehr Sex zu haben.

Das, logischerweise, mache ich alles nur für euch.

Das ist gelogen, aber dann auch nicht. Ich muss ja abliefern und wenn ich etwas habe, ist das ein grosses Verantwortlichkeitsgefühl. Ich will euch nicht im Stich lassen. Sex soll wieder vermehrt Zentrum dieser Texte sein.

Ich habe deshalb auch schon erste Massnahmen getroffen.

Ich habe mich für einen Segelkurs angemeldet. Beginnt im März. Kann man als Midlife-Crisis-Move sehen, ist es aber nicht, dafür bin ich zu jung. Es ist eher ein Versuch, neue Menschen kennenzulernen. In meiner Vorstellung hat es in diesem Kurs ganz viele so junge, gebräunte Frauen in weissen, engen Hosen, die Single und ready to mingle sind.

Weiter habe ich Hanna versprochen, mit ihr einmal pro Woche ins Bikram-Yoga zu gehen. Gäbe dort viele Frauen, und vor allem viele schöne Frauen, meinte Hanna und es sei gut für meinen kaputten Rücken. Das grösste Problem am Gross-Sein sag ich euch, ist, dass der Rücken mit einer 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit kaputtgeht und das unabhängig davon, wie gut die Matratzen und Stühle sind, die man kauft.

Ich habe vorgestern Valentina geschrieben. Auch das nur für euch. Ach was, erzähl ich euch. Ist ein billiger Move, I know. Aber was hätte ich tun sollen? Sina schreiben? Eben. Valentina hat sehr nett geantwortet, geschrieben, dass sie sich freut, dass ich ihr eine Nachricht zu Weihnachten schicke und dass sie sich melden würde, wenn sie zurück in der Schweiz ist. Die Festtage verbringt sie bei ihrer Familie in Übersee, sie sollte aber in einer Woche zurück sein. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir diese Geschichte nochmals fortsetzen können.

Nächster Vorsatz: die Übungen von der Physio wirklich machen.

Weniger Alkohol. Wir haben in der WG entschieden, Dry January zu machen. Finde ich bescheuert, aber ich mache mit. Bin ja kein Spielverderber.

Kiffen sollte ich auch weniger. Aber nicht im Januar. Etwas muss mir doch noch bleiben.

Habe ich erwähnt, dass ich im 2024 mehr Sex haben will?

Gut.

Ich glaube, das wär's. Sollte ich was vergessen haben, gebt gerne Bescheid. Die Kommentarspalte, sie ist all yours, tobt euch aus, ein letztes Mal im 2023. Es war mir eine Freude, meinen Teil für euer Anger-Management beigetragen zu haben und ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr mit euch!

Happy New Year!

Ben

bild: watson

Big Ben ist ... ... Mitte 30 und lebt in einer WG. Sein Job ist in den Top 10 der Berufe, die Frauen sexy finden – je nach Umfrage. Er spielt Fussball, macht aber so gut wie nie ein Goal (weil Goalie), er hat viele Schwestern, sehr viele, und wurde logischerweise total verwöhnt, aber auch (viel zu früh) aufgeklärt. Er hasst Verkleidungspartys, aber wenn er müsste, würde er sich als Gandalf verkleiden. Ben ist Single und hat kein Interesse daran, dies zu ändern.

Wie Silvester wirklich ist – dargestellt in 9 Grafiken 1 / 12 Wie Silvester wirklich ist – dargestellt in 9 Grafiken quelle: watson