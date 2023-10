Madeira, ein Naturparadies, das einfach jeden begeistert! 🌴🌺

bild: its coop travel

Die Blumeninsel Portugals ÔÇô Madeira begeistert einfach jeden! ­čî┤­čî║

Stell dir eine Insel vor, die f├╝r ihre atemberaubende Landschaft, ihre milden Temperaturen und ihre einzigartige Kultur bekannt ist. Madeira, eine portugiesische Insel im Atlantik, bietet dir genau das und noch viel mehr.

team itscoop.ch Folge mir

Madeira wird h├Ąufig als die Blumeninsel Portugals bezeichnet und das zu Recht. Die zauberhafte Insel zeichnet sich durch eine ├╝ppige Vegetation, atemberaubende K├╝sten, majest├Ątische Berglandschaften und historische St├Ądte aus. Das milde Klima das ganze Jahr ├╝ber macht Madeira zu einem ganzj├Ąhrigen Reiseziel. Die Hauptstadt Funchal ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Insel und bietet eine reiche Geschichte, lebendige M├Ąrkte und erstklassige Restaurants. Outdoor-Enthusiasten k├Ânnen die zahlreichen Wanderwege erkunden, die durch die beeindruckende Natur der Insel f├╝hren.

bild: its coop travel

Auch die Anreise nach Madeira ist dank des internationalen Flughafens unkompliziert. Von vielen europ├Ąischen St├Ądten aus sind Direktfl├╝ge verf├╝gbar. Nach deiner Ankunft auf der Insel stehen zahlreiche Transportm├Âglichkeiten zur Verf├╝gung, um die verschiedenen Facetten von Madeira zu erkunden. Wir haben uns f├╝r einen Mietwagen entschieden, was wir sehr empfehlen k├Ânnen. So konnten wir die Insel ganz nach unserem Geschmack erkunden. Kommt mit!

Skywalk, Feenwald und unz├Ąhlige Miradouro's

Cabo Girao Skywalk

Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel



ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment z├Ąhlen die beliebtesten Reisel├Ąnder im Nah- und Fernbereich sowie Unterk├╝nfte f├╝r die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Feriengl├╝ck zu erm├Âglichen.



Mehr ├╝ber ITS Coop Travel erf├Ąhrst du hier:



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Unser erster Stopp auf unserer Erkundungstour war der Cabo Girao Skywalk. Beim Cabo Girao handelt es sich um eine Aussichtsplattform, welche sich 580 Meter ├╝ber dem Meeresspiegel befindet. Die Aussichtsplattform ist aus Glas und garantiert daher ein einmaliges Erlebnis. Aufgrund der Beliebtheit w├╝rde ich empfehlen, den Cabo Girao genug fr├╝h zu besuchen. Wir waren circa um 10.00 Uhr dort und die Menge an Touristen hielt sich gl├╝cklicherweise noch in Grenzen.

Der Ausblick in die Tiefe vom Cabo Girao. bild: its coop travel

Der Feenwald von Fanal

Nach einer eindr├╝cklichen Fahrt und mehreren Stopps (da uns die Aussicht einfach immer und immer wieder in ihren Bann zog) besuchten wir den Feenwald auf der nordwestlichen Hochebene von Madeira. Um den ┬źFeenwald ┬╗zu entdecken kannst du direkt beim Forsthaus Posto Florestal parken und den Wald von dort aus zu Fuss entdecken. Es handelt sich beim Feenwald um einen Loorbeerwald, auch ┬źLaurisilva ┬╗genannt, welcher aus Jahrhunderte alten B├Ąumen besteht und seit 1999 als Teil der portugiesischen Loorbeerw├Ąlder zum UNESCO-Weltkulturerbe geh├Ârt. Der Wald ist vor allem f├╝r seine Mystik bekannt und beliebt. Da wir den Wald jedoch bei strahlend blauem Himmel und am helllichten Tag besuchten, war er dementsprechend auch nicht so mystisch. Trotzdem waren der Waldteil und seine riesigen B├Ąume mit ihren rankenden ├ästen einen Besuch wert.

Der Feenwald auf der Hochebene von Madeira. bild: its coop travel

Der schwarze Sandstrand von Seixal

Auch den schwarzen Sandstrand von Seixal wollten wir uns nicht entgehen lassen. Auf dem Weg dahin haben wir jedoch mehrere Pausen eingelegt und die unglaubliche Landschaft bewundert. Der ┬źMiradouro da Eira da Achada┬╗ ist eine Aussichtsplattform mit einer beeindruckenden Aussicht auf die n├Ârdliche K├╝ste Madeiras und liegt direkt in einer Kurve im kleinen Ort Ribeiro da Janela, welcher ebenfalls f├╝r den zweiten Miradouro bekannt ist an welchem wir anhielten. Der┬ź Miradouro Praia da Ribeira da Janela┬╗. Bei diesem Aussichtspunkt handelt es sich um den besten Platz zum Ansehen der einzigartigen Felsformationen, welche aus dem Wasser ragen. Unter dem Miradouro befindet sich ein Strand aus grossen Steinen, welchen man durch einen kleinen kurzen Fussweg erreichen kann.

Der Ausblick vom Miradouro Praia da Ribeira da Janela. bild: its coop travel

Nach einer eindr├╝cklichen Fahrt erreichten wir den Praia do Porto do Seixal, ein schwarzer Sandstrand. Man muss jedoch bemerken, dass alle nat├╝rlichen Str├Ąnde auf Madeira schwarz sind, da sie von der Erosion des vulkanischen schwarzen Gesteins stammen. Der Strand von Seixal geh├Ârt zu den bekanntesten Str├Ąnden auf Madeira und dies nicht umsonst. Der Strand beeindruckt mit einer unglaublichen Sch├Ânheit, welche durch die steile gr├╝ne K├╝ste betont wird. F├╝r mich definitiv ein Ort den man nicht verpassen sollte auf Madeira!

Der schwarze Sandstrand von Seixal. bild: its coop travel

Porto Moniz

Unser letzter Stopp an unserem ersten Tag war das Hafen├Ârtchen Porto Moniz, welches vor allem f├╝r seine Naturschwimmb├Ąder bekannt ist. Leider waren diese bei unserem Besuch geschlossen und wir haben auch nicht herausgefunden wieso. Der kleine Ort war trotzdem einen Besuch wert, da er eine wundersch├Âne Promenade mit Blick auf die Lavagesteine bietet. Zum Abschluss des anstrengenden Tages g├Ânnten wir uns ein Eis und machten uns dann auf den Weg zur├╝ck ins Hotel.

Die ber├╝hmten Naturschwimmb├Ąder von Porto Moniz. bild: its coop travel

Traditionelle H├Ąuser und atemberaubende Aussichten

Levada dos Balc├Áes

Bei der Levada dos Balc├Áes handelt sich um eine kurze Wanderung zu einem Aussichtspunkt. Der Weg dahin f├╝hrt durch den Wald und eignete sich auch bei den hohen Temperaturen. Einziger Nachteil: Die kurze Wanderung und der Aussichtspunkt Balc├Áes sind sehr beliebt und obwohl sich die Menschenmassen auf dem Weg gut verteilen und wir teilweise auch niemanden in Sichtweite hatten, sammeln sich alle dann auf dem Aussichtspunkt. F├╝r mich war daher der Weg der Levada entlang sch├Âner als der Aussichtspunkt selbst.

Auf dem weg zum Aussichtspunkt Balc├Áes. bild: its coop travel

Miradouro do Guindaste

Danach ging es durch die Berglandschaft wieder an die Nordk├╝ste der Insel. Der ┬źMiradouro do Guindaste┬╗ gilt als einer der ┬źmust-see┬╗ Aussichtspunkte der Insel und wir hatten das Gl├╝ck ihn, (trotz der gut besuchten Insel) fast f├╝r uns allein zu geniessen. Vom Aussichtspunkt hat man einen vollst├Ąndigen Panoramablick auf die Nordk├╝ste Madeiras.

Ausblick vom ┬źMiradouro do Guindaste┬╗ auf den Osten der Insel. bild: its coop travel

Der Aussichtspunkt besitzt einerseits einen Felsen, welcher ins Meer herausragt. Dieser kann durch einen kleinen steilen Weg vom Parkplatz erreicht werden und bietet einen Ausblick auf den Osten der Insel. Da sich der Aussichtspunkt grosser Beliebtheit erfreut, wurden auf der anderen Seite glasige Aussichtsbalkone gebaut, welche in Richtung Westen ragen. Nicht weit vom Miradouro do Guindaste liegt auch der Ort Santana, in welchem man die traditionellen H├Ąuschen von Madeira besuchen kann. Leider waren die H├Ąuser f├╝r uns etwas zu touristisch. Daher legten wir dort nur einen kurzen Stopp ein und fuhren weiter zum Quinta do Fur├úo, wo wir unseren Tag mit einer beeindruckenden Aussicht, einem k├╝hlen Drink und Snacks ausklingen liessen.

Der atemberaubende Ausblick vom Quinta do Furão. bild: its coop travel

Sonnenaufgang auf dem Pico do Arieiro

Der heutige Morgen fiel mir als Langschl├Ąfer sehr schwer, wurde jedoch auch entsprechend belohnt. Nachdem der Wecker uns um 05.15 aus dem Schlaf ger├╝ttelt hat, verliessen wir das Hotel um 06.00 und machten uns auf den Weg auf den Pico Do Arieiro. Der Pico do Arieiro ist mit einer H├Âhe von 1818 m der dritth├Âchste Berg Madeiras und aufgrund seiner gut ausgebauten Passstrasse der meistbesuchte Gipfel der Insel. Der Gipfel ist daher auch sehr beliebt, um einen Sonnenaufgang auf Madeira zu bewundern. Genau das hatten wir heute vor. Mit dem Auto ging es also auf den Gipfel, im Dunkeln wanderten wir einen kurzen Fussweg von 10 Minuten zum Miradouro do Juncal und machten es uns dort auf einem Felsen gem├╝tlich. Um 07.15 ging die Sonne auf und ich kann nur sagen: Das fr├╝he Aufstehen hat sich definitiv gelohnt. Obwohl wir bei weitem nicht die einzigen auf dem Gipfel waren, bereute ich es keine Sekunde so fr├╝h aufgestanden zu sein. Wir verbrachten insgesamt etwa eine bis zwei Stunden auf dem Gipfel, bis uns der Hunger packte und wir noch p├╝nktlich zum Fr├╝hst├╝ck wieder im Hotel waren.

Der Sonnenaufgang auf dem Pico do Arieiro. bild: its coop travel

Walbeobachtung am Kap Ponta de S├úo Louren├žo

Madeira ist nicht nur f├╝r die Naturvielfalt auf der Insel bekannt, sondern auch f├╝r die Artenvielfalt im Wasser. Neben grossen T├╝mmlern, Kurzflossenpilotwalen und atlantischen Fleckendelfinen, k├Ânnen auch Pottwale das ganze Jahr ├╝ber auf Madeira anzutreffen sein.

Eine Gruppe ┬źgemeiner Delfine┬╗. bild: its coop travel

Diese M├Âglichkeit wollten wir uns nat├╝rlich nicht entgehen lassen und haben uns daher zwei Pl├Ątze auf einer Wal- und Delfinbeobachtungstour gebucht. Wir haben uns bewusst f├╝r eine Tour auf einem kleinen Speedboat entschieden, anstatt einer Tour auf einem gr├Âsseren Schiff oder Katamaran. Die Tour wurde von einer Meeresbiologin und einem Bootsf├╝hrer begleitet und war perfekt organisiert.

Die Schwanzflosse eines Pottwals. bild: its coop travel

Nach einiger Zeit auf dem Wasser hatten wir bereits das Gl├╝ck, eine Gruppe von Delfinen zu beobachten, die in der N├Ąhe des Bootes schwammen. Doch das war nicht alles ÔÇô wir hatten auch das seltene Gl├╝ck, mehrere Pottwale zu sichten, darunter sogar eine Gruppe mit einem Jungen. Einer der Wale liess uns unglaublich nah an sich heran, bevor er verschwand und unter dem Boot in die Tiefen tauchte. Unglaublich!

Nach der Tour erkundeten wir noch ein wenig die Halbinsel und besuchten den Miradouro da Ponta do Rosto. Der Aussichtspunkt bietet die perfekte Sicht auf die Halbinsel und das ├Âstliche Kap der Insel.

Ausblick auf das Kap Ponta de S├úo Louren├žo. bild: its coop travel

Festa do Flor und der Monte von Funchal

An unserem letzten Tag besuchten wir schliesslich auch noch die Hauptstadt Funchal. Denn auf uns wartete ein weiteres, letztes Highlight. W├Ąhrend unserem Aufenhalt auf der Insel fand n├Ąmlich das sogenannte ┬źFesta do Flor┬╗ statt, das Blumenfest. Bevor wir jedoch die j├Ąhrliche Blumenparade besuchten, fuhren wir mit der Seilbahn auf den Monte und besuchten den Jardim Tropical Monte Palace, einen atemberaubenden botanischen Garten mit exotischen Pflanzen und einer beeindruckenden Sammlung von chinesischem Porzellan.

Der Jardim Tropical Monte Palace. bild: its coop travel

Der Monte Palace Madeira nimmt eine Fl├Ąche von 70.000 Quadratmetern ein und beherbergt Pflanzen aus der ganzen Welt, zusammen mit Schw├Ąnen und Enten, die einen kleinen zentralen See bev├Âlkern. Auch Flamingos und Pfauen k├Ânnen im Park bestaunt werden. Weder die Aussicht noch die Pflanzenvielfalt des Gartens liessen zu w├╝nschen ├╝brig. Leider konnten wir danach nicht mit den bekannten Korbschlitten fahren, da diese aus nicht genannten Gr├╝nden geschlossen waren. Deshalb brachte uns die Seilbahn wieder runter.

Ein Festwagen am Festa do Flor. bild: its coop travel

Zum Abschluss unserer Woche auf Madeira besuchten wir dann die ber├╝hmte Blumenparade. Die Parade war ein einzigartiges und farbenfrohes Spektakel mit beeindruckenden Festwagen und T├Ąnzen. Die Parade dauerte insgesamt 2 (!) Stunden und bezauberte uns von Wagen zu Wagen aufs Neue.

Abreise und Fazit

Am siebten und letzten Tag mussten wir leider unsere Heimreise antreten. In nur einer Woche konnten wir die vielf├Ąltigen Facetten dieser Insel entdecken und erleben. Madeira bietet eine unvergessliche Reiseerfahrung f├╝r jeden. Die Wal- und Delfinbeobachtung, der Sonnenaufgang auf dem Pico do Arieiro und die farbenfrohe Blumenparade waren nur einige der unvergesslichen H├Âhepunkte unserer Reise. Wenn du also nach einem Reiseziel suchst, das eine unglaubliche Natur mit warmem Klima vereint, dann ist Madeira definitiv eine Reise wert. Wir sind definitiv ├╝berw├Ąltigt von den Erinnerungen, die wir aus dieser Woche mit nach Hause nehmen, und k├Ânnen es kaum erwarten, eines Tages wiederzukommen und noch mehr von dieser bezaubernden Insel zu entdecken.