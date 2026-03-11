bedeckt11°
DE | FR
burger
Leben
TV

«Baywatch» Reboot: Brooks Nader tritt in Pamela Andersons Fussstapfen

«Baywatch» kehrt mit neuer Hauptdarstellerin zurück – Fans diskutieren Besetzung

Fox bringt «Baywatch» zurück – mit einem neuen Gesicht in der Hauptrolle. Die Fans reagieren gemischt.
11.03.2026, 20:5111.03.2026, 20:51
Elena Rothammer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ab 1989 lief «Baywatch» in über 200 Ländern und galt als meistgesehene Fernsehserie der Welt. Pamela Anderson wurde darin zur Ikone. Nun kehrt die Serie zurück – mit neuer Besetzung.

Pamela Anderson aus Baywatch
Pamela Anderson: Die Schauspielerin im Jahr 1993 bei «Baywatch».Bild: Kinowelt

Der US-Sender Fox hat die Hauptdarstellerin für die Neuauflage gefunden, wie das US-Magazin «The Hollywood Reporter» berichtet: Brooks Nader, 29 Jahre alt und bekannt aus dem «Sports Illustrated»-Magazin, übernimmt die weibliche Hauptrolle. In den sozialen Medien werden bereits Vergleiche mit Pamela Anderson gezogen.

Die Reaktionen fallen gemischt aus. «Sie wird toll sein» und «Die beste Wahl, ich freue mich auf das Reboot», kommentieren einige Instagram-Nutzer einen Post des amerikanischen Magazins «Variety». Andere hingegen kritisieren, dass Nader nicht bekannt genug sei und es dem Format an Diversität fehle. Manch einer stört sich allgemein an einer Neuauflage. «Lasst ‹Baywatch› in Ruhe. Nicht alles braucht ein Reboot», lautet einer der Kommentare.

Nader spielt die Figur Selene, Kapitänin der Rettungsschwimmer am Zuma Beach. Ihr Gegenüber ist Hobie Buchannon, gespielt von Stephen Amell, 44 Jahre alt und bekannt aus «Suits LA». Hobie ist der Sohn jener Figur, die David Hasselhoff einst weltberühmt machte. Hasselhoff selbst ist heute 73 Jahre alt.

Auch ein Original-Darsteller kehrt zurück: David Chokachi, heute 58 Jahre alt, war bereits in der ersten Serie dabei. Gedreht wird ab Frühjahr in Venice Beach. Die zwölfteilige Serie soll 2026 oder 2027 auf Sendung gehen.

Mehr zum Thema:

Pamela Anderson packt aus: Das lief mit Co-Star Liam Neeson

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
David Hasselhoff: So hat sich der Baywatch-Star verändert
1 / 14
David Hasselhoff: So hat sich der Baywatch-Star verändert
Knight Rider: Als Michael Knight gelingt Hasselhoff 1982 der weltweite Durchbruch.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
21 Dinge, die du beim Sex und beim Serien-Streamen sagen kannst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
48 über- und unterirdische Fashion-Momente aus der Oscar-Geschichte
Zum Vorglühen aufs Oscar-Wochenende hier ein Rückblick auf die schönsten und verrücktesten Auftritte der Filmstars auf dem roten Teppich.
Zur Story