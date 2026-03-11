«Baywatch» kehrt mit neuer Hauptdarstellerin zurück – Fans diskutieren Besetzung

Fox bringt «Baywatch» zurück – mit einem neuen Gesicht in der Hauptrolle. Die Fans reagieren gemischt.

Elena Rothammer / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Ab 1989 lief «Baywatch» in über 200 Ländern und galt als meistgesehene Fernsehserie der Welt. Pamela Anderson wurde darin zur Ikone. Nun kehrt die Serie zurück – mit neuer Besetzung.

Pamela Anderson: Die Schauspielerin im Jahr 1993 bei «Baywatch». Bild: Kinowelt

Der US-Sender Fox hat die Hauptdarstellerin für die Neuauflage gefunden, wie das US-Magazin «The Hollywood Reporter» berichtet: Brooks Nader, 29 Jahre alt und bekannt aus dem «Sports Illustrated»-Magazin, übernimmt die weibliche Hauptrolle. In den sozialen Medien werden bereits Vergleiche mit Pamela Anderson gezogen.

Die Reaktionen fallen gemischt aus. «Sie wird toll sein» und «Die beste Wahl, ich freue mich auf das Reboot», kommentieren einige Instagram-Nutzer einen Post des amerikanischen Magazins «Variety». Andere hingegen kritisieren, dass Nader nicht bekannt genug sei und es dem Format an Diversität fehle. Manch einer stört sich allgemein an einer Neuauflage. «Lasst ‹Baywatch› in Ruhe. Nicht alles braucht ein Reboot», lautet einer der Kommentare.

Nader spielt die Figur Selene, Kapitänin der Rettungsschwimmer am Zuma Beach. Ihr Gegenüber ist Hobie Buchannon, gespielt von Stephen Amell, 44 Jahre alt und bekannt aus «Suits LA». Hobie ist der Sohn jener Figur, die David Hasselhoff einst weltberühmt machte. Hasselhoff selbst ist heute 73 Jahre alt.

Auch ein Original-Darsteller kehrt zurück: David Chokachi, heute 58 Jahre alt, war bereits in der ersten Serie dabei. Gedreht wird ab Frühjahr in Venice Beach. Die zwölfteilige Serie soll 2026 oder 2027 auf Sendung gehen.

Verwendete Quellen: