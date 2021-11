«Mein Freund ist ein komplett unemotionaler Typ...»

Liebe Emma



Ich bin seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen, wir haben schon sehr viel miteinander erlebt und führen von aussen gesehen vermutlich eine Bilderbuchbeziehung.



Zwischen uns läuft's grundsätzlich super, wir haben viele gemeinsame Interessen und Träume und es ist eigentlich klar, dass wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen können.



2020 hatte ich eine depressive Phase. Grund war ein Mix aus dem Druck, den ich mir selbst aufgrund vom Studiumsabschluss gemacht habe, hormonelles Ungleichgewicht und zu Teilen auch Corona und der damit verbundene eintönige Alltag im Home-Office.



In dieser Zeit habe ich mir Gedanken über unsere Beziehung gemacht und festgestellt, dass es mir enorm fehlt, mich meinem Freund emotional echt tief verbunden zu fühlen. Wir führen selten Gespräche über uns, unser Wohlbefinden, unsere Beziehung oder was wir uns wünschen.



In der Folge ist auch unser Sexleben sehr geschrumpft, was mir persönlich aufgrund fehlender Lust wenig ausmacht. Ich weiss aber, dass das nicht mein Normalzustand ist. In vergangenen Beziehungen war auch ich nie der sehr emotionale Typ, es kostet mich auch heute noch viel Überwindung, solche Themen anzusprechen.



Mein Freund ist auf eine gewisse Art ein komplett unemotionaler Mensch. Nicht auf eine asoziale Art, er hat einen intakten, tollen Freundeskreis und ist ein fürsorglicher, herzensguter Mensch.



Als wir neulich Pärchen in unserem Umfeld durchgegangen sind, ist uns aufgefallen, dass alle entweder Typ er (eher wenig emotional und wenig tiefgründige Beziehungen) oder Typ ich (Bedürfnis nach tiefgründigerer Connection) sind.



Ist das eine Kombination, die auf die Länge schlichtweg nicht funktioniert, ohne dass sich jemand krass verändern muss? Ich muss vielleicht noch anfügen, dass ich 23 war, als wir zusammengekommen sind und mir selbst meine Vorstellung einer Beziehung noch nicht gleich klar war, wie das heute der Fall ist.



Heute muss ich aber, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, sagen, dass diese oberflächliche Art Beziehung für mich nicht stimmt. Was rätst du uns? Würde uns Unterstützung durch eine Therapeutin helfen?



Ich bin gespannt und froh um Tipps jeglicher Art!



Liebe Grüsse,

Joëlle