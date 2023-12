5 Destinationen, die 2024 einen Besuch wert sind! 💫

2024 ist im Anmarsch. Bild: Shutterstock

Jeden Herbst das Gleiche – schneller als man schauen kann, ist das neue Jahr plötzlich da. Höchste Zeit also, deine Bucket List für 2024 zusammenzustellen! Wir stellen dir 5 Top-Destinationen vor, die du dir unbedingt genauer anschauen solltest.

Cost Rica: Pura Vida pur

Costa Rica verspricht Abenteuer pur. Bild: Shutterstock

Unsere erste Empfehlung für deine Bucket List 2024 ist gleich ein echter Knaller! Das mittelamerikanische Land Costa Rica liegt zwischen Panama und Nicaragua und ist ein wahrer Traum für einen Mix aus Abenteuer- und Strandferien. Das schmale Land hat eine Pazifik- und Karibikküste und bietet zahlreiche feinsandige Traumstrände. Costa Rica ist allerdings unglaublich viel mehr als Sonne, Strand und glasklares Meer! Angefangen bei der sehenswerten Hauptstadt San José. Einzigartiges mittelamerikanisches Flair mit charmanten Stadtvierteln und Top-Sehenswürdigkeiten wie dem Precolumbianischen Gold Museum machen die Stadt zu einer absoluten Empfehlung.

Die wirklichen Highlights des Landes sind allerdings die atemberaubenden Regenwälder mit ihren wunderschönen Flüssen, Seen und Vulkanen. Zu den beliebtesten Zielen gehört der «Nationalpark Vulkan Arenal» mit seinem noch aktiven Vulkan. Ebenfalls faszinierend sind beispielsweise der Nationalpark Manuel Antonio und der Nebelwald Monteverde. Die Auswahl an traumhafter Natur bietet dir eine unglaubliche Erlebnisvielfalt. Wenn du dich für Ferien in Mittelamerika entscheidest, dann sollte Costa Rica definitiv auf deinem Radar sein! Last but not least auch wegen der allgegenwärtigen Lebensfreude der liebenswürdigen Bewohner.

Kroatien: Ein Land voller Gastfreundschaft

Kroatien, oder auch das Land der tausend Inseln. Bild: Shutterstock

Die nächste Station auf unserer Reise führt uns in eines DER europäischen Lieblingsferienziele der letzten Jahre. Die Rede ist natürlich von Kroatien. Die traumhaften Küstenregionen entlang der Adria erwarten dich mit einem unfassbar klaren Wasser, das in Europa seinesgleichen sucht. Das mediterrane Klima garantiert vor allem in den Sommermonaten viel Sonnenschein und perfekte Badebedingungen.

Kroatien als Ferienparadies verdanken wir aber vor allem auch den unglaublich herzlichen Einwohnern und der leckeren einheimischen Küche. Wer kennt und liebt nicht Cevapcici, Pleskavica, Djuvecreis, frische Meeresfrüchte und Co.?! Als kulturell interessierter Besucher empfehlen wir dir Ausflüge in Städte wie Split, Dubrovnik oder die quirlige Hauptstadt Zagreb. Es erwarten dich jede Menge kulturelle und historische Highlights, versprochen!

Im «Land der tausend Inseln» ist Inselhopping z.B. im Rahmen einer Bootstour zu 100 % empfehlenswert! Beliebt bei Feriengästen sind vor allem die Insel Krk und natürlich Brac mit ihrem berühmten Sandstrand «Goldenes Horn». Zusammengefasst: Kroatien wird seinem Ruf als wahres Ferienparadies definitiv gerecht.

Seychellen: Das Paradies im Indischen Ozean

Der Inselstaat Seychellen: ein wahres Paradies Bild: Shutterstock

Unser nächstes Traumziel für deine Bucket List 2024 ist der wunderschöne Inselstaat Seychellen im Indischen Ozean. Hier erwarten dich einige der meistfotografierten Traumstrände der Welt mit weichem, weissem Pudersand und azurblauem Meer. Ein absoluter Traum und unvergesslicher Ort für perfekte Strandferien – zweifellos.

Mit diesen traumhaften Aussichten hört das Erlebnis Seychellen jedoch längst noch nicht auf, denn auf die verschiedenen Inseln verteilt findet sich ausserdem eine unglaublich schöne und vielfältige Flora und Fauna. Einige sehr seltene Tierarten leben auf diesem traumhaften Fleckchen Erde.

Zu den bekanntesten dürften die beeindruckenden Riesenschildkröten zählen. Egal, ob du dich für die Hauptinsel Mahé oder eine der Nebeninseln wie Silhouette Island entscheidest, alle haben ihre eigenen Besonderheiten und einzigartigen Charme. Die Seychellen sind schlicht und einfach eine der schönsten Feriendestinationen überhaupt. Ein kleiner Tipp: Den vermutlich meistfotografierten und schönsten Strand der Welt findest du auf der Insel «La Digue».

Albanien: Das vergessene Juwel Europas

Lohnt sich auf jeden Fall: Ferien in Albanien. Bild: Shutterstock

Nach Albanien? Was gibt es denn dort? So oder so ähnlich fällt die Reaktion der meisten Leute aus, wenn sie das erste Mal vom Geheimtipp Albanien hören. Aber es lohnt sich, dir diese Perle auf der Balkanhalbinsel genauer anzusehen - versprochen! Du wirst auf traumhafte, feinsandige Strände und glasklares Meer stossen und dabei Gastfreundschaft vom Feinsten erleben. Albanien möchte sich als Feriendestination etablieren, weshalb alles dafür getan wird, dass sich Gäste willkommen fühlen.

Auch abseits der (nochmal!) wirklich traumhaften Strände, z. B. im beliebten Badeort Ksamil, gibt es viel unberührte, wunderschöne Natur in zahlreichen Nationalparks und den albanischen Alpen zu entdecken. Der Nationalpark Butrint mit seinen antiken archäologischen Stätten und wundervollen Trekking-Pfaden ist nur eines der Highlights. Auch die Hauptstadt Tirana oder die kleine Stadt Berat, die zum UNESCO-Welterbe zählt, sind absolut sehenswert. Du siehst also: Albanien hat einiges zu bieten, egal ob Strand- oder Abenteuerferien. Noch ist das Land ein Geheimtipp, also nichts wie hin!

Chalkidiki: Die malerische Halbinsel

Auch die Halbinsel Griechenlands ist einen Besuch wert. Bild: Shutterstock

Letzter Halt für heute ist eine der landschaftlich schönsten Gegenden Griechenlands. Die Rede ist von der Halbinsel Chalkidiki im Norden der Ägäis. Der Hauptteil dieser Region besteht aus drei Landzungen, die aufgrund ihrer Erscheinung auf der Landkarte gerne auch liebevoll Finger genannt werden. Die drei Finger ragen in das glasklare, türkisfarbene Meer und haben alle drei ihre besonderen Eigenheiten. Die Mischung macht es in diesem Fall, denn du findest sowohl gut erschlossene, lange Traumstrände, als auch kleine versteckte und romantische Badebuchten.

Perfekt für erholsame Badeferien in einer absoluten Traumlandschaft. Falls du Natur- und Wanderfan bist, erwartet dich auf der mittleren und östlichen Landzunge Chalkidikis eine atemberaubende Natur mit Steilküsten, Bergen, Wäldern und erstklassigen Wanderpfaden. Welcher «Finger» darf es denn sein? Egal für welchen Ort du dich auf der Halbinsel Chalkidiki entscheidest, die beeindruckende landschaftliche Schönheit und griechische Gastfreundschaft wird dich ganz bestimmt in ihren Bann ziehen.