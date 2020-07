«Wieso funktionieren Dating-Apps bei allen ausser bei mir?!»

Liebe Emma



Ich bin 22 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung und erst einmal Sex.



Ich habe schon seit längerem Tinder und Lovoo heruntergeladen in der Hoffnung, etwas Erfahrungen sammeln zu können.



Leider funktioniert das bei mir überhaupt nicht! Viele meiner Freunde/innen benutzen auch diese Apps und sie bekommen viele Likes und Matches, gehen auf Dates oder haben unkomplizierten Sex.



Bei mir läuft rein gar nichts. Ich habe mein Profil von mehreren Leuten «überprüfen» lassen und keiner kann mir sagen, warum bei mir keiner anbeissen will. Meine Fotos sind gut und die Bio ist einfach gehalten und doch interessant.



Ich will nicht überheblich klingen, aber ein «Wüstling» bin ich nun wirklich nicht. Und interessant bin ich eigentlich auch. Ich arbeite als Krankenpfleger in einem Altersheim, bin leidenschaftlicher Musiker, koche und fotografiere gerne.



Vielleicht stehen einfach weniger Frauen auf Asiaten oder weiss Gott was! (Ich bin aus Thailand)



Du wirst wohl sagen, ich solle keine Angst haben, ich sei noch jung, meine Zeit wird schon kommen und so weiter. Ich habe aber Angst!



Das sollten doch jetzt meine besten Jahren sein!



Was mache ich falsch?!



Gruss,

Tim