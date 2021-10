bild: shutterstock

Emma Amour

Liebe Grüsse aus der Ghosting-Hölle

Es fing so schön an mit Jan und mir. Zuerst wollte ich mit ihm schlafen, dann hatte er eine Frau und Kartoffeln, dann stellte sich raus, dass das nicht stimmt, dann schickte er mir eine Mail, über die ich mich sehr freute und die ich sogleich beantwortet habe. Seit da: Funkstille! WTF.

Emma Amour Folgen

Grundsätzlich glaube ich, dass Ghosting die feigste Art ist, um nonverbal zu kommunizieren, dass man nicht auf ihn/sie steht. Mir ist das schon mehrmals passiert. Alles gut und dann alles weg. Keine Antwort auf Nachrichten. Keine Rückrufe. Rein gar nichts.

In den meisten Fällen habe ich nachgefragt, ob sich das Gegenüber gerade beide Hände gebrochen hat. Oder irgendwo als Geisel festgehalten wird. Ob ich die Polizei informieren soll. Oder, falls Hände-Unfall, ich mal eine Runde WC-Papier und Milch kaufen soll.

Die meisten antworten dann. Und machen auf lustig. Lustig unverbindlich, bevor sie dann wieder in der Versenkung verschwinden.

Idioten.

Und eben weil sie Idioten sind, habe ich sie alle abgehakt.

War super. Bis jetzt. Weil aktuell ist es nämlich mal wieder so weit: Ich werde geghostet. Von Jan, dem Bergführer. Den ich in meinem Yoga-Retreat kennengelernt habe und von dem ich dachte, dass er Frau und Kartoffeln hat.

Was sich dann als Notlüge rausgestellt hat. Nachdem notabene ER MIR letzten Samstag eine zauberhafte Mail schickte, in der er mich um ein Date bat. Die ganze Story gibts hier:

Ich habe jedenfalls letzten Sonntag geantwortet. Und Jan sehr wohl mitgeteilt, dass auch ich interessiert an ihm bin. Dass ich mir die Bergwelt noch so gerne von ihm zeigen lasse. Er mir sagen soll, wann ich wo sein soll und was ich alles in mein Wander-Rucksäckli packen soll.

Ich war mir sicher, dass Jan schnell antworten wird und wir schon spätestens übermorgen irgendwo auf einer Bergspitze über dem Nebelmeer knutschen. Und Händchen halten. Und Mini Pic und Farmer essen.

Oh Gott, ist Jan abgestürzt?

Jetzt ist es aber so, dass Jan abgetaucht ist. Jan antwortet nicht auf meine Mail und auch mein Handy steht sehr still. Das, obwohl ich ihm meine Nummer geschickt habe. Und so sitze ich nun seit knapp fünf Tagen da und warte. Und warte. Und warte.

Ich checke meine Mails alle zwei Stunden. Zuletzt am Abend spät und am Morgen als Erstes. Wenn mein Whatsapp-Ton erklingt, renne ich. Und bin mir jedes Mal sicher, dass es jetzt einfach Jan sein muss.

Jan ist es aber nie. Von Jan gibts zero Lebenszeichen. Kein Whatsapp. Kein Anruf. Keine Mail. Nichts.

Eventuell ist er vom Berg gestürzt, denke ich. Dass das nicht der Fall ist, beweist der Instagram-Account seines Arbeitgebers. Jan wurde da in den vergangenen Tagen drei Mal getaggt. Seine Hände hat er nicht in Gips. Und auch sonst sieht der Gute lebendig und genug genährt aus, um sich gopferdeckel namal bei mir melden zu können.

Irgendwann fange ich an, mit mir zu verhandeln. Wahrscheinlich ist er total busy (my ass) und meldet sich so in den nächsten ein, zwei Tagen. Als das nicht passiert, gehen die Deals mit mir selber weiter: Ich mach jetzt das und dieses und dann gehe ich noch dahin und checke die Mails erst wieder, wenn ich daheim bin. Das ist so in sieben Stunden. Bis da hat er sicher geschrieben.

Oder, und das ist jetzt eventuell etwas creepy, ich zähle Schritte von mir bis zum Coop zum Beispiel. Ist die Anzahl Schritte gerade, wird sich Jan in den nächsten Stunden melden. Ist die Zahl ungerade, ja, dann, dann wars das und hätte nicht sein sollen. Bla Bla Bla.

Je länger ich jedenfalls geghostet werde, umso hässiger werde ich. Und umso mehr will ich nicht mehr geghostet werden.

Also werde ich mich noch einmal bei Jan melden. Die Frage ist bloss, was schreibe ich?

Hier kommst du, watson-UserIn, zum Zug. Anbei meine zwei Vorschläge:

A. Lieber Jan, wie wirst du unseren Kartoffeln eines Tages dein Ghosting erklären?

B. Go fuc* yourself, Jan. Also, was ich eigentlich sagen will: Dein Ghosting bricht mein Herz. Und ich würde klammheimlich immer noch so so so so gerne mit dir auf einer Bergspitze Geografie lernen und knutschen.

C. Hier steht dein Vorschlag, werte/r UserIn.

Danke,

Und was würdest du Emma raten?

PS: Emma Amour gibt es jetzt auch als Buch

«EMMA AMOUR UND KID CLEO – Liebe, Sex und andere Eskapaden» Emma und Cleo gibt es als Buch! >>



Sexpannen, Liebeskummer und verrückte Dates: Niemand erzählt in der Schweiz so authentisch und unverblümt wie Emma Amour. Seit Januar 2018 lässt die Zürcherin die watson-User an ihrem Leben teilhaben. Wenn sie eine Auszeit nimmt, springt ihre beste Freundin Cleo ein.



Emma und Cleo könnten unterschiedlicher nicht sein, was sie jedoch verbindet: ein zeitweise fantastisches, zeitweise frustrierendes, aber nie langweiliges Liebes- und Sexleben.



Hier kannst du das neue Buch bestellen >>



Informationen zum Buch

Herausgeberin: watson

Erscheinungstermin: 12.02.2021

ISBN: 978-3-03902-124-6

Einband: Broschur mit Klappe

Umfang: 160 Seiten, 8 Illustrationen

Format: 13,5 x 21



Buchpreis

CHF 18.00 (CH)

EUR 18.00 (D)

Emma Amour ist ... … Stadtmensch, Single, Mitte 30 – und watsons Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch deiner Fragen annimmt. Und keine Sorge: Du wirst mit deinen Fragen anonym bleiben – so wie auch Emma. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.