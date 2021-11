«Ich bin 36 und hatte noch nie eine Beziehung …»

Kuckuck liebe Emma



Ich bin 36 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung mit einer Frau (ja, ich bin hetero). In meiner Verzweiflung ging ich vor ein paar Jahren zu Prostituierten. Ja, der Sex war ok, aber ich bekam nicht allzu viel mit, da ich sehr betrunken war.



Ich frage mich, warum es noch nicht geklappt hat bezüglich Frauen und Sex. Das beschäftigt mich sehr.



Ich wünsche mir sehr, Frauen kennenzulernen. Zudem ich auch das Gefühl habe, dass noch nie eine Frau was von mir wollte. Das bedrückt mich stark.



Ich bin eigentlich recht offen, interessiere mich für vieles und wäre bereit.



Kennst du vielleicht Menschen mit denselben Problemen? Oder hast du einen Rat?



Vielen Dank für eine ermahnende (äh, ermunternde) Nachricht.



Und ja, du magst vielleicht jetzt denken, diese Nachricht sei ein Fake oder ich wolle dich auf den Arm nehmen. Aber dem ist nicht so.



Ich bin nur etwas betrunken, aber mein Anliegen ist sehr echt und auch sehr dringend. Versprochen.



Liebe Grüsse,

Dario