Emma Amour: «Ist das noch Liebe oder sind wir einfach nur gute Freunde?»



Emma Amour

«Ist das noch Liebe oder sind wir einfach nur gute Freunde?»

Liebe Emma



Ich, 23, bin mit meinem Freund, 26, im siebten Beziehungsjahr. Er ist ein Traummann und mein erster überhaupt. Wir haben gemeinsame Hobbies, verstehen uns mit unseren Familien super, im Bett läuft es perfekt und wir haben uns in all den Jahren eine richtig schöne und stabile Beziehung aufgebaut.



Schon länger kann ich mir auch vorstellen, dass ein Heiratsantrag nicht mehr weit weg ist. Das tönt alles wie in einem Märchen. Aber in letzter Zeit frage ich mich immer wieder, ob es noch Liebe ist oder wir immer mehr zu Freunden werden.



Da er mein erster Mann ist, stelle ich mir auch immer wieder Sex oder eine Beziehung mit einem anderen vor, was mich in meiner Liebe zu meinem Freund sehr verunsichert.



Wie kann ich herausfinden, ob es von mir und von ihm wirklich noch Liebe ist?



Was mir zusätzlich Angst macht: Selbst wenn es keine Liebe mehr ist, bräuchte es ungemein viel Mut, um einen Schlussstrich zu ziehen, da wir uns trotz allem lieb haben.



Liebe Grüsse,

Martina



Liebe Martina,

du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich vor allem von Frauen genau diese Frage zugeschickt bekomme, die du hier stellst.

Dass nach über sechs Jahren die Luft ein bisschen raus ist und die Schmetterlinge nicht mehr im Bauch wilde Raves feiern, ist wohl sehr normal. Stell dir mal vor, wir wären dauerverliebt wie am Anfang. Das würden unsere Körper gar nicht aushalten.

Deine Beziehung, wie du sie beschreibst, klingt enorm schön, respekt- und liebevoll. Ich wünsche dir, nein, euch beiden, dass es sich hierbei sehr wohl um tiefe Liebe handelt.

Ob das aber so ist, zumindest in deinem Herzen, kannst nur du alleine beantworten. Ich würde dir gerne ein Patentrezept geben, wie du genau rausfinden kannst, was da in deiner Herzregion wirklich passiert. So simpel ist es aber leider nicht.

Wie wäre es, wenn du dir mal ein bisschen Zeit für dich selber nimmst und ein Wochenende wegfährst? Oder, wenn machbar, für noch etwas länger. Du könntest die Zeit nutzen, um in dich zu gehen.

Vermisst du deinen Freund? Und wenn ja, was genau? Ist es er als Partner? Oder mehr als Kumpel? Wie gross ist die Lust auf einen neuen Körper, einen neuen Duft, einen neuen Mann? Ist es bloss eine kurzfristige Phase? Oder ein Anflug von Panik, weil vielleicht bald ein Antrag kommt? Oder sind da tiefer gehende Bedürfnisse, die sich melden und gehört werden wollen?

Ich weiss nicht, was für eine Basis du mit deinem Freund hast, aber vielleicht ist es sogar eine Option, mit ihm darüber zu reden. Vielleicht geht es ihm ja genau gleich und er traut sich nicht, etwas zu sagen. Im besten Fall gehts euch beiden gleich und ihr findet einen Kompromiss, eine Lösung, die euch beide auf Dauer glücklich macht.

Ich wünsche euch beiden nur das Beste, ganz egal, ob als Paar oder gute Freunde für immer.

Deine

Und was würdest du Martina raten?

