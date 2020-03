«Ist es okay, wenn ich den Orgasmus beim Oralsex hinauszögere?»

Leben

Liebe Emma



Zurzeit geniesse ich mein Singleleben in vollen Zügen. Am Wochenende habe ich mit einer Frau geschlafen, die definitiv gewusst hat, wie es geht.



Der Sex war super, der Blowjob der helle Wahnsinn. Beim Sex zögere ich meinen eigenen Orgasmus fast immer hinaus, durch Konzentration und eine gute Beckenbodenmuskulatur funktioniert das ganz gut bis zu 40 Minuten.



Beim Blowjob, mit dem sie mich verwöhnt hat, hätte ich leicht schon nach zwei bis drei Minuten kommen können, jedoch habe ich den Orgasmus wieder hinaus gezögert.



Irgendwie wäre es mir peinlich gewesen schon nach zwei, drei Minuten zu kommen, jedoch macht sie es ja nur zu meinem Vergnügen und ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn sie schneller/häufiger kommt, wenn ich sie lecke.



Beim Oralverkehr seine Ausdauer zeigen? Oder lieber nicht?



Lieber Gruss,

Dean



Hallo Dean,

zuerst einmal freut es mich sehr, dass du dein Singleleben auskostet und super Sex hast. Schön auch, dass du deinen Orgasmus so lange hinauszögern kannst. 40 Minuten sind eine stolze Zeit.

Nun zu deinem Anliegen. Als erstes frage ich mich, wie du darauf kommst, dass die Frau vom letzten Wochenende – oder meinst du gar alle Frauen? – nur zu deinem Vergnügen blasen?

Ich jedenfalls kenne viele Frauen, die blasen, weil ihnen das Blasen Spass macht. Und so muss und soll es ja auch sein, finde ich.

Wenn ich mir aber vorstelle, bis zu 40 Minuten oral zu verwöhnen, da kriege ich tatsächlich bereits eine Schein-Kieferstarre.

Ich habe also husch eine Umfrage in meinem weiblichen Freundeskreis gemacht und die Antwort war unisono die gleiche: Blasen ja. Gerne auch länger als ein paar Minuten. Aber alles über zehn Minuten am Stück ist biz sehr gäch.

Aber wie immer im Sex gibt es hier keine richtige oder falsche Antwort. Deswegen empfehle ich Kommunikation. Auch beim ersten Sex mit einer neuen Frau.

Wieso wünschst du dir, dass sie schneller und häufiger kommt, wenn du sie leckst? Weil dir das Lecken zu wenig Spass macht? Oder weil du dich in deinen Skills nur durch Orgasmen ihrerseits bestätigt fühlst?

Nun, ich kann dir sagen, dass wir es, ganz unabhängig vom Orgasmus, sehr geniessen, gut geleckt zu werden. Und dass, nur weil wir vielleicht mal etwas länger brauchen, um zu kommen, nichts «falsch» ist.

Ausserdem ist es ja ganz normal, dass man sich ein bisschen aufeinander abstimmen und eingrooven muss.

Zusammenfassend denke ich, dass du einfach weiterhin dein Single-Sexleben geniessen und dich fallen lassen sollst, ohne dir all zu viele Gedanken zu machen. Und wenn solche doch aufkommen, dann plädiere ich für offene Kommunikation.

Deine

Und was würdest du Dean antworten?

