Emma Amour

Sex, Streit und Zusammenzug – das ist meine 2024-Bucket-List!

Vorsätze fand ich schon immer scheisse. Sie machen weder Spass, noch hält sich irgendjemand daran. Ich setzte derweil auf Jahres-Bucket-Listen. Und du?

Neues Jahr, neues Glück, neue Abenteuer, neue Vorsätze. Haha. So ein Scheiss! Ich verstehe diesen Brauch wirklich nicht. Wieso nehmen sich alle irgendwelche Vorsätze vor, an die sie sich sowieso nicht halten und deswegen schon Ende Januar zum ersten Mal im so jungen Jahr frustriert sind?

Ich mach da schon lange nicht mehr mit. Hab mir in meinen Zwanzigern jeweils vorgenommen, nicht mehr zu rauchen. Oder weniger zu trinken. Oder mehr Sport zu machen. Pflanzen regelmässiger zu giessen. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist.

RIP, alle meine Pflänzli. Und Zigis, das gebe ich easy zu, vermisse ich immer noch in meinem Leben.

Vielleicht fällt mir ja in fünf Minuten ein Meteorit auf den Kopf?!

Was ich aber jeweils mache, ist eine Jahres-Bucket-List. Eine, von der es realistisch ist, sie innerhalb eines Jahres abzuhaken. Man weiss ja nie, wann einem ein Meteorit auf den Kopf fällt. Oder ein Baum. Ein Flugzeug. Oder ein abgeschossener Riesenvogel.

Also habe ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr eines Nachts, als Sandro schon tief und fest schnarchte und mich somit um meinen Schlaf brachte, mit einem Glas Rotwein an den Küchentisch gesetzt und folgende Jahres-Bucket-List verfasst (Reihenfolge ist sehr zufällig oder auch nicht):

- Immobilienangebote abonnieren und ein paar sehr geile Wohnungen mit Sandro anschauen

- Von der Kornhausbrücke in die Limmat springen

- Meinen Schrank ausmisten (Braucht jemand 23'867 Jeans, 78'645 Shirts und 12'864 Kleider in tausend Farben, Formen und Grössen?)

- Ein Wochenende alleine mit Papa Bruno verreisen

- Ein Fest der Liebe feiern, quasi eine Hochzeit ohne Heirat

- Mindestens vier Nachtzüge nach irgendwo besteigen

- Einen Kochkurs machen (wobei, come on, das kackt mich eh an, aber okay, soll mal drauf bleiben …)

- Michael Steiner sagen, er soll endlich eine Emma-Amour-Serie machen. Oder einen Film

- David Constantin soll Sandro spielen

- Mal wieder eins trinken gehen mit Big Ben!

- Reto und Rebekka zum Znacht einladen und eventuell noch einmal fantastico Sex zu viert haben

- Apropos Sex: Mehr Sex haben. Manchmal verstreichen bei Sandro und mir zwei Wochen ohne zu vögeln. Neulich waren es drei. Not good!

- Streitkultur pflegen: Nicht mehr davonlaufen, wenn mich Sandro uhuren hässig macht! Bedürfnisse klarer kommunizieren! Allgemein mehr auf verbale statt nonverbale Kommunikation setzen

- Mami regelmässiger anrufen!

Am übernächsten Tag lese ich die Liste nochmal durch. Krasser erster Punkt, finde ich. In vino veritas, sagt man. Ich zeig die Liste so ganz beiläufig (haha!) Sandro. Er nimmt sie unaufgeregt zur Kenntnis und sagt, dass er lieber von Max Hubacher gespielt werden will.

Am nächsten Tag schickt er mir kommentarlos zwei Wohnungsinserate. Ein Loft im Kreis 6 und eine Duplex-Wohnung im Kreis 3.

Ich glaube, das wird ein geiles Jahr. Zuerst wird's aber ein bisschen Scheisse. Dazu aber nächstes Mal mehr.

Und jetzt her mit euren Jahres-Bucket-Listen. Und verschont mich mit euren Vorsätzen. Danke und danke.

