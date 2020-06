Emma Amour: «Mein Freund geht immer ohne mich feiern, geht er fremd?»

Hallo liebe Emma,



für meinen Mann bin ich vor fünf Jahren in eine andere Stadt gezogen. Seither fühle ich mich sehr einsam. Ich habe hier zwar Freunde gefunden, jedoch sind die alle mit ihren Kindern beschäftigt oder haben sonst keine Lust, die Nacht unsicher zu machen.



Ich rase zwar gegen die 30 zu, liebe es aber immer noch durchzutanzen, zu feiern und das Leben mit einem guten Cocktail zu geniessen.



Mein Mann geht oft raus, vor allem in letzter Zeit auch mit seinen jüngeren Arbeitskolleginnen. Er kommt teilweise um 7 Uhr morgens heim. Ich bin offen gestanden eifersüchtig, habe ihm dies auch schon so gesagt.



Es nervt mich selber, denn ich traue ihm und gönne ihm seinen Spass, dennoch ist es für mich ziemlich öde, alleine zuhause zu sitzen und den Haushalt zu erledigen.



Ich würde auch gerne die Nächte durchmachen, tanzen und mich begehrt fühlen. Er meint, wir könne auch mal etwas zusammen machen, was wir auch tun, aber dies kommt leider selten vor.



Nach den Partynächten mit seinen Kolleginnen und Kollegen ist er dann jeweils so fertig, dass er mit mir nicht gross etwas unternehmen mag. Vielleicht geht er ja auch fremd, denn sexuell interessiert scheint er auch nicht mehr zu sein an mir.



Dies nagt alles an meinem Selbstwertgefühl. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Er meinte da sei nichts. Vielleicht habe ich ja einfach eine Mid-life crisis?



Ich habe mir jetzt vorgenommen Tanzkurse und so weiter zu belegen, um neue Leute kennen zu lernen. Ich war auch schon paar mal alleine im Ausgang, stand dann aber meistens nur einsam in einer Ecke.



Hast du noch eine Idee, was ich tun könnte, um neue Partyleute kennen zu lernen und mit meiner Eifersucht klar zu kommen?



Deine Daria