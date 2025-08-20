bedeckt18°
Filme und Serien

Harry Potter Serie: Das sind die Weasly-Geschwister

Neue «Harry Potter»-Serie: erstes Bild vom Set und Weasley-Geschwister enthüllt

Das sind Fred, George, Percy und Ginny.
20.08.2025, 09:0520.08.2025, 09:51
Nachdem bereits zahlreiche Hauptrollen der neuen «Harry Potter»-Serie bekannt gegeben wurden, hat der Sender HBO nun auch die Besetzung weiterer Figuren veröffentlicht: Wer Ron Weasleys Geschwister spielt, ist jetzt offiziell.

Tristan Harland und Gabriel Harland übernehmen die Rollen der Zwillinge Fred und George Weasley. Percy Weasley wird von Ruari Spooner gespielt, Ginny Weasley von Gracie Cochrane.

harry potter weasley
Die Weasley-Geschwister.Bild: hbo

Ron Weasley, dessen Besetzung bereits zuvor bekannt gegeben wurde, wird von Alastair Stout verkörpert. Die Mutter der Familie, Molly Weasley, spielt Katherine Parkinson. Noch offen ist, wer in die Rollen des Vaters Arthur sowie der Brüder Charlie und Bill schlüpfen wird.

Erstes Foto vom Set veröffentlicht

Die Dreharbeiten für die erste Staffel haben bereits begonnen, und am Montag wurden die Schauspieler in London gesichtet. Dominic McLaughlin, der in der Serie den titelgebenden Zauberer spielen wird, und Nick Frost, der Rubeus Hagrid verkörpern wird, waren auf den Fotos vom Set in ihren Kostümen zu sehen.

Frost trug den typischen Hagrid-Look: Cordhosen und mehrere Jacken unter einem langen khakifarbenen Mantel, das charakteristische lange Haar und der dazu passende Bart. Auch der elfjährige McLaughlin sah aus wie sein Vorgänger mit der runden Brille.

Die Fotos wurden vermutlich aufgenommen, als McLaughlin und Frost eine Szene aus dem ersten Buch, «Harry Potter und der Stein der Weisen», filmten, in der Hagrid Harry zum Leaky Cauldron in der Diagon Alley bringt.

Serie startet wohl Anfang 2027

Die Serie soll laut aktuellen Angaben Ende 2026 oder Anfang 2027 starten. HBO hatte bereits zuvor angekündigt, dass sich die neue Adaption stärker an den Romanen von J. K. Rowling orientieren werde als die bisherigen Filme. Gedreht wird in Grossbritannien, genauer gesagt in den Warner Bros. Studios in Leavesden nahe London.

Das sind die Schauspieler der neuen «Harry Potter»-Serie
1 / 15
Das sind die Schauspieler der neuen «Harry Potter»-Serie

Hermine, Harry und Ron werden von Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout verkörpert.
quelle: hbo
Enttäuschte Harry-Potter-Fans an Londoner Bahnhof – dabei waren sie explizit ausgeladen
Video: watson
