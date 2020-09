«Ich weiss nicht, warum ich unattraktiv auf Männer wirke...»

Liebe Emma,



ich bin eine 25-jährige Frau und irgendwie schaffe ich es einfach nicht mit den Männern. Ich habe es noch nie erlebt, dass sich ein Mann um mich bemüht hat und wenn ich einmal Interesse an einem Mann äussere, geht das Ganze immer schief und ich lande in der Friendzone oder werde sonst abgelehnt.



Ich weiss jedoch wirklich nicht, was ich falsch mache bzw. wieso ich auf Männer so unattraktiv scheine. Ich sehe auf keinen Fall schlecht aus, man sagt mir eher das Gegenteil nach, nein, ich bin auch nicht selbstverliebt und manchmal gefalle ich mir natürlich auch nicht, aber man darf sich ja auch schön finden, oder?



Ich bin eher klein, habe eine sportliche Figur und würde mich auch nicht als langweilig oder dumm bezeichnen. Eigentlich denke ich sogar, dass ich eine sehr interessante Person bin, ich habe verschiedenste Interessen und bin auch in den Kreisen unterwegs, wo Leute mit einem ähnlichen Vibe anzutreffen sind.



Trotzdem scheine ich für Männer einfach unsichtbar zu sein, was mich immer mehr verunsichert. Ich werde absolut nie angesprochen und wenn ich es tue, werde ich abgelehnt.



Manchmal frage ich mich, ob ich wohl einen Sticker auf der Stirn habe, auf dem steht: ‹Die ist uninteressant!› – oder so ähnlich.



Liebe Grüsse,

Fabienne