Wie du als Mann mehr Sex kriegst (Hanna hier!)

Okay, Männer, es wird Zeit, dass mal jemand Klartext mit euch redet. Ben weiss vielleicht, wie ihr tickt. Und er weiss, wie ich ticke und wo ich «falsch» ticke. Oder zumindest glaubt er es zu wissen. Wovon er aber keine Ahnung hat: Wie Frauen ticken.

Ben denkt ja seit seinem Text über Männer und Frauen, er sei ein ganz Grosser. Hat was für Menschheit und Fortpflanzung getan. Nichts gegen seinen Höhenflug, ich freue mich, wenn er da einen Nerv getroffen hat. In Wahrheit freut sich niemand so sehr wie ich über seine Erfolge. Sogar die ganz kleinen feiere ich, sogar die Inkognito-Erfolge. Nicht mal er freut sich so sehr. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er sich überhaupt freut. Ich kenne ihn seit so vielen Jahren und bin dennoch oft unsicher, was in ihm vorgeht. Ben ist ein Mann, dessen Gefühlslage man erraten muss. Überraschung oder Enttäuschung, Freude oder Frust, sein Ausdruck bleibt immer gleich. Zum Glück hat er ein sympathisches Resting Face.

Ich will auch gar nicht behaupten, dass er was Falsches geschrieben hat. Gut möglich, dass wir Frauen denken, wir sind klarer, als wir es eigentlich sind. Dass unsere Zeichen nicht ganz so offensichtlich sind. Das alles glaube ich sofort. Womit ich aber nun Mühe habe: So wie der Text da steht und was eure allgemeine Meinung ist – 402 Kommentare?! You crazy people! –, liegt das Problem darin, dass Männer Frauen nicht verstehen. Wären Frauen klarer, ihre Signale besser lesbar, wäre alles einfacher, dann hätten alle mehr Sex.

Das Problem liegt aber noch anderswo. Männer können oft nicht landen, weil sie so in etwa alles falsch machen, was man falsch machen kann. Vielleicht sind sie insgeheim gute Kerle, das finden wir Frauen aber gar nie raus. Weil es gar nie so weit kommt. Weil wir früher abbrechen. Dass aus einem Match kein Date, aus einem Date keine Affäre, aus einem Kuss nicht Sex wird, liegt, so würde ich behaupten, in den allermeisten Fällen am Fehlverhalten der Männer.

Falls du, lieber Mann, also das nächste Mal Sex willst. Oder eine Freundin. Eine Friends-with-Benefits-Situation. You name it. Dann lies die nächsten Zeilen aufmerksam durch.

Starten wir mit den Basics. Deinem Tinder-Bumble-Hinge-Whateva-Profil. Ich kenne keine Frau, die tote Fische hot findet. Deine Angelkünste? Uns scheissegal. Hunde zeigen und dann schreiben: «Not my dog», ebenfalls kein guter Move. Deinen Instagram-Profilnamen nennen und schreiben, dass du nicht oft auf der App bist. Ach, komm! Wir sind alle busy. Wir haben alle «keine Zeit», auf Tinder rumzuhängen.

Angenommen, dein Profil ist on fleek und du hast einen Match. Zwei Tage nicht zurückschreiben geht nicht. Auch hier, ja, wir sind alle busy. Aber wir verlieren das Interesse, wenn es zu langsam fürschi geht. Hat eine Frau genügend Selbstbewusstsein, hat sie keine Lust auf einen Typen, der Spielchen spielt. Wir sind nicht mehr 18. Die Faustregel für Nachrichten ist übrigens: nicht mehr Emojis als Worte zu benutzen. Alles andere wirkt kindisch.

Okay, next step, es gibt ein Treffen.

Du musst nicht extra zum Coiffeur. Im Gegenteil. Die meisten Männer sehen mit frischem Haarschnitt schlechter aus als gewöhnlich, kannst es also entspannt sein lassen. Aber bitte stutze deinen Bart über den Lippen und beim Hals. Minimaler Effort, auch hier. Komme nicht zu spät. Eigentlich sollte ich das nicht erwähnen müssen. Muss ich aber. Weil zu viele Männer denken: «15 Minuten sind ja nicht so schlimm.» Doch! Bei einem ersten Date schon.

Du sitzt vor deinem Drink. Die Frau auch. Sie gefällt dir. Es läuft gut. Du willst Gas geben. Don't! Schalte einen Gang runter, mein Freund. Ich weiss nicht, seit wann Männer das Gefühl haben, so viel reden zu müssen. Halt ab und zu die Klappe. Weniger ist mehr. Du bist nicht bei einem Vorstellungsgespräch. Du bist bei einem Date. Stell auch mal eine Frage. Wir Frauen sind nicht deine gratis Therapeutinnen. Wir sind nicht nur zum Zuhören hier. Auch wenn deine Geschichten gut sind. (Sie sind selten so gut, wie du glaubst.)

Falls du bis hierhin alles richtig gemacht hast und mit der Frau im Bett liegst, schalte nochmals drei Gänge runter. Schneller ist nicht besser. Was du in Pornos siehst, lässt sich nicht IRL anwenden. Ich weiss, das weisst du. Aber warum klagen all meine Freundinnen über miesen Sex? Keine Frau älter als 27 wird einen Duracell-Hasen ein zweites Mal sehen wollen. Und nur weil du herausgefunden hast, wo die Klitoris ist, heisst das nicht, dass du alle anderen Körperstellen ignorieren kannst. Wir sind kein Drei-Punkte-Programm: Mund, Nippel, Klitoris. Wir sind Frauen. Sei ein bisschen einfallsreicher.

Okay, das wär's. Ich habe fertig. Thank me later, Männer! Und danke für die Plattform, Ben. Frauen werden es dir danken!

Alles Liebe,

Hanna (Bens beste Freundin, für alle, die das nicht wussten)

