Der FC St. Gallen und Abwehrspieler Noah Yannick gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Die Ostschweizer geben den 21-jährigen Kameruner an den kosovarischen Zweitligisten FC Feronikeli 74 ab.
Yannick war im Sommer 2024 zum FCSG gestossen und absolvierte seither 15 Pflichtspiele, darunter vier Einsätze in der Conference League. Da ihm die gewünschte Spielzeit nicht garantiert werden konnte, entsprach der Klub dem früh geäusserten Wechselwunsch des Spielers, der in St. Gallen noch einen bis Saisonende gültigen Vertrag besass. (nih/sda)
Noah Yannick 🇨🇲
Alter: 21 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: k. A.
Bilanz 2024/25: 15 Spiele, 1 Tor
