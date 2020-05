Leben

Emma Amour: In Sachen Anzahl Sex-Partner habe ich meine Freundin belogen



Emma Amour

«In Sachen Anzahl Sexualpartner habe ich sie angelogen …»

Liebe Emma



Ich habe vor ein paar Monaten eine tolle Frau kennengelernt. Es ist mega schön mit ihr. Aber es gibt da so eine Sache: Ich habe bisher ein sehr offenes Sexleben geführt, mich mit unterschiedlichen Frauen getroffen und das auch sehr genossen.



Für mich ist Sexualität etwas, das ich gerne mit anderen teile und es ist mir auch ein grosses Anliegen, dass Sexualität gesellschaftlich weniger tabuisiert wird und offener darüber geredet und sich ausgelebt werden kann.



Sie hingegen ist unsicher was Sexualität anbelangt, spricht nicht gerne darüber und hatte auch noch nicht viele Sexualpartner. Wenn wir über unsere Erfahrungen sprechen, reagiert sie ablehnend und fühlt sich angeekelt von mir, was mich immer sehr verletzt.



Sie entschuldigt sich stets und sagt, dass sie ihre Einstellung ändern möchte. Bisher war ich immer ehrlich zu ihr, aber als sie die konkrete Anzahl meiner Sexualpartnerinnen wissen wollte, hab ich sie angelogen. Weil ich weiss, dass sie die Wahrheit wahnsinnig verletzt hätte und auch aus Angst, sie zu verlieren.



Grundsätzlich habe ich Zweifel, mich nur auf eine Person einzulassen, könnte es mir mit ihr aber sogar vorstellen. Ich weiss jedoch nicht, ob unsere Beziehung dann auf dieser Lüge basieren und irgendwann daran scheitern würde.



Andererseits hat meine Vergangenheit ja nichts mit ihr zu tun und es zählt nur, was wir im Moment wollen, oder?



Lieber Gruss,

Paul, 31



Lieber Paul,

es ist in der Tat sehr herausfordernd, wenn wir uns in jemanden verlieben, der in so wichtigen und grossen Angelegenheiten wie Sexualität so anders tickt wie wir. Dir und deiner Freundin ist genau dies passiert. Das ist zwar suboptimal, aber mit viel Toleranz, Akzeptanz und Kommunikation handlebar, denke ich.

Eventuell werde ich mir mit folgender Aussage nicht nur Freunde machen, aber: Ich finde es nicht schlimm, dass du in Sachen Anzahl Sexualpartnerinnen nicht die Wahrheit gesagt hast. Es handelt sich ja nicht um einen Betrug oder etwas, das eure Beziehung im Hier und Jetzt bedroht.

Du hast ja auch nicht böswillig gelogen. Die Anzahl unserer Sexualpartner ist ganz alleine unsere Privatsache. Ich bin nicht der Meinung, dass ein neuer Partner/eine neue Partnerin den Anspruch hat, über die Zahl informiert zu werden. Wieso auch?

Hier finde ich also wirklich: ruhig Blut. Alles halb so wild. Spannender finde ich, ob und wie ihr es schafft, zwei so unterschiedlich gelebte Sexualitäten auf Dauer auf einen Nenner zu bringen.

Dies funktioniert wahrscheinlich wirklich nur mit viel Einfühlungsvermögen und der ehrlichen Kommunikation eurer Bedürfnisse. Sobald sich aber einer von beiden zu sehr verstellen muss, wird es schwierig.

Da ihr euch aber aufrichtig liebt und es schön habt zusammen, bin ich guter Dinge, dass ihr eine Basis findet, die für euch beide stimmt. Und wer weiss, vielleicht öffnet sie sich sogar so sehr, dass sie schon bald auch die Vorzüge deiner Sexualität schätzt, lebt und geniesst.

Das wünsche ich euch beiden von ganzem Herzen.

Deine

Und was würdest du Paul antworten?

