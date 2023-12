Bild: Shutterstock

5 aussergewöhnliche Orte, um Weihnachten zu feiern 🎄

Im heutigen Beitrag erwartet dich eine Auswahl unserer Lieblingsdestinationen, um die Feiertage mal anders zu verbringen. Finde mit unseren 5 Ideen fĂŒr aussergewöhnliche Weihnachten deine Winter-Traumreise und schaffe neue, faszinierende Erlebnisse zum diesjĂ€hrigen Fest der Liebe.

Thailand

Falls du noch nie Weihnachten am Strand bzw. in der WĂ€rme verbracht hast, möchten wir dir dieses tolle Erlebnis dringend ans Herz legen. Ein ausserordentlich beliebtes Reiseziel hierfĂŒr ist Thailand. Jedes Jahr zieht es zahlreiche Besucher aus aller Welt in dieses traumhafte Land, das fĂŒr viele das schönste und abwechslungsreichste ganz SĂŒdostasiens ist. WĂ€hrend die Lieben zu Hause die Festtage mit Schnee und KĂ€lte verbringen, steckst du deine FĂŒsse bei Sonnenschein und Temperaturen um 30 Grad in den warmen Sand. Glaube uns - eine Runde Schwimmen und Sonnenbaden am Weihnachtsmorgen ist eine wundervolle, erlebenswerte Abwechslung zu unseren heimischen Traditionen.

FĂŒr viele sehr aussergewöhnlich: Weihnachten am Strand. Bild: Shutterstock

Apropos Traditionen, wie wĂ€re es dieses Jahr mit einem WeihnachtsmenĂŒ bestehend aus einem der weltberĂŒhmten Thai Currys, wĂŒrzigem Papaya Salat oder legendĂ€rem Pad Thai? Unglaublich lecker! Mit ihrer aussergewöhnlich herzlichen Art werden die Einheimischen dafĂŒr sorgen, dass weihnachtliche Stimmung aufkommt, obwohl im buddhistischen Thailand dieses Fest grundsĂ€tzlich nicht gefeiert wird.

Hotels und GeschĂ€fte sind wĂ€hrend der Feiertage festlich geschmĂŒckt, ĂŒberall lĂ€uft weihnachtliche Musik und in deinem Lieblingsstrandlokal ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein kleiner Weihnachtsbaum im Sand aufgestellt wird. Das alles gepaart mit Sonnenschein und hohen Temperaturen ist wirklich einmalig. Im Land des LĂ€chelns sind unvergessliche Weihnachtstage genauso garantiert wie der Neid deiner Familie und Freunde, wenn du braungebrannt und erholt heimkommst.

London

London ist mehr als Buckingham Palace, Big Ben, Tower Bridge und traditionelle Pubs, es ist eine der aufregendsten und schönsten Metropolen der Welt. Zur Weihnachtszeit strahlt die Stadt ihren ganz eigenen, britisch angehauchten Charme aus. Die meisten Schaufenster und Strassen sind festlich dekoriert und wunderschön beleuchtet. Wenn du dich fĂŒr einen Besuch in London wĂ€hrend der Feiertage entscheidest, haben wir einige weihnachtliche Empfehlungen fĂŒr dich. Da hĂ€tten wir zunĂ€chst natĂŒrlich Christmasshopping, denn seien wir ehrlich, wo wĂŒrde das besser gehen als in einer Weltmetropole?

Die beliebtesten Fotomotive (auch zur Weihnachtszeit): Die Telefonzellen in London. Bild: Shutterstock

FĂŒr einen Einkaufsbummel eignen sich besonders die Gegenden um Oxford Street und Carnaby Street. Hier erwartet dich ausserdem wunderschöne, traditionelle Weihnachtsbeleuchtung, fĂŒr die diese Strassen und Covent Garden berĂŒhmt sind. In Sachen Shopping lohnt sich selbstverstĂ€ndlich auch ein Abstecher zum traditionellen Einkaufszentrum Harrods. In London gibt es wĂ€hrend der Feiertage mitten in der Stadt zahlreiche Möglichkeiten, um auf öffentlichen EisflĂ€chen Schlittschuh zu laufen.

Besonders empfehlenswert hierfĂŒr sind die prĂ€chtigen FlĂ€chen vor Sommerset House und am Trafalgar Square. Die vielen erstklassigen Theater und Musicals der Stadt erwarten dich zu dieser Jahreszeit mit weihnachtlichen Shows, die absolut sehenswert sind. Teatime! Ein traditionell britischer Afternoon-tea gehört unbedingt zu deinem Besuch - am luxuriösesten und besten im The Ritz Hotel. Halten wir fest: London solltest du generell besuchen, wenn es zur Weihnachtszeit ist, umso besser.

Tirol

Du hast eine Leidenschaft fĂŒr Wintersport und verbringst die Feiertage anstatt am Strand doch lieber mit Schnee, GlĂŒhwein und in winterlichen Landschaften? Dann dĂŒrfen wir dir die wunderschöne Region Tirol bei unseren Nachbarn in Österreich empfehlen. Dort erfĂŒllen sich nĂ€mlich diese WĂŒnsche und noch viele mehr. Auf den bezaubernden Tiroler WeihnachtsmĂ€rkten findest du zahlreiche wundervoll dekorierte MarktstĂ€nde z. B. mit handgefertigtem Christbaumschmuck, leckerem weihnachtlichen GebĂ€ck und GlĂŒhwein.

Der beliebte Weihnachtsmarkt in Innsbruck. Bild: Shutterstock

Erlebe die österreichische Gastfreundschaft in den herrlichen UnterkĂŒnften dieser Region und geniesse weltberĂŒhmte Tiroler Gerichte und Weine. Ein besonders schönes und empfehlenswertes Erlebnis, egal ob alleine, als Paar oder mit der ganzen Familie, ist eine romantische Fahrt mit der Pferdekutsche durch die winterlichen Bilderbuchlandschaften. Ein ideales Feiertags-Ferienziel mit kurzer Anfahrt, herzlichen Bewohnern, herrlichen Bergen und reichlich Freizeitmöglichkeiten - das ist Tirol. Perfekt fĂŒr deine winterliche Auszeit vom Weihnachtstrubel zu Hause.

Schweden

Bevor wir uns bei der letzten Destination wieder Sonne und Strand widmen, wollen wir dir noch einen erstklassigen Ferien-Tipp fĂŒr winterliche Feiertage im Norden geben: Schweden. In diesem traumhaften skandinavischen Land wird Weihnachten (auf schwedisch «Julfest» genannt) ausgiebig gefeiert, denn es zĂ€hlt fĂŒr die Bewohner zu den wichtigsten Festtagen des Jahres. Wenn du ein Fan von WeihnachtsbrĂ€uchen und WeihnachtsmĂ€rkten bist, wirst du Schweden lieben. Hier gibt es Weihnachtsbaum-SchmĂŒcken, Bescherung und andere klassische Traditionen, die du aus der Heimat kennst.

Gepaart mit lokalen schwedischen BrĂ€uchen wie dem Julbord (traditionelles Weihnachtsessen mit Kötbullar und Co.), Glögg trinken oder dem berĂŒhmten St.-Knuts-Tag werden deine Ferien zu etwas ganz besonderem. Entdecke die fröhliche, typisch schwedische Lebensart der Bewohner und das wundervolle, heimelige Ambiente auf der skandinavischen Halbinsel. Bei einer StĂ€dtereise nach Stockholm lohnt sich ein Besuch des Gröna Lund Freizeitparks, der sich zu dieser Jahreszeit in ein Winter Wunderland verwandelt. Nicht vergessen
 köstlicher Elchburger und SaunagĂ€nge sind auch wĂ€hrend der Feiertage eine absolute Empfehlung!

Wer Schnee und Romantik mag, ist in Schweden zur Weihnachtszeit genau richtig. Bild: Shutterstock

Mexiko

Die letzte Station unserer Top 5 Ideen fĂŒr aussergewöhnliche Weihnachtsreiseziele fĂŒhrt uns nach Mexiko. Sonne, Strand, hohe Temperaturen und Weihnachten unter Palmen zeichnen diese Top-Feriendestination auch wĂ€hrend der Feiertage aus. Auch wenn sich in unseren Breiten das Fest der Liebe ohne Schnee und KĂ€lte auf Anhieb ungewohnt anhört, du kannst uns glauben - in Mexiko werden die Feiertage bunt und ausgiebig gefeiert!

Die Hauptdekoration in Mexiko zu Weihnachten: Riesige Piñatas. Bild: Shutterstock

Entdecke neue BrĂ€uche wie die Posadas, bei denen die Herbergssuche von Maria und Josef nachgestellt wird und die meist in einer feucht-fröhlichen Zusammenkunft mehrer Familien gipfelt. Vielleicht hast du schon einmal von den Piñatas gehört? Bunte, gefĂŒllte Pappfiguren, die aufgehĂ€ngt werden und mit einem Stock bei verbundenen Augen geschlagen werden mĂŒssen - ein riesen Spass vor allem fĂŒr die Kleinen! Bei deinen Ferien in Mexiko wirst du auf viele neue, aber auch einige vertraute Traditionen aus der Heimat treffen. Weihnachten in Mexiko ist in jedem Fall bunt, fröhlich und familiĂ€r mit viel Tanz, Musik und Geselligkeit.

Die Bewohner lieben es, ihre StĂ€dte mit bunten, grellen Lichtern und Dekoration zu schmĂŒcken, was angesichts der sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein eine aussergewöhnliche Erfahrung ist. In Mexiko gibt es traditionell keinen Weihnachtsmann, dafĂŒr ein ausgiebiges Weihnachtsessen mit lokalen SpezialitĂ€ten und El Ponche, einem traditionellen, fruchtigen Punsch. Du merkst sicher schon
 Weihnachten in Mexiko ist aufregenden und ein Erlebnis, dass du nicht so schnell vergessen wirst.