Leben
Tier

Entlaufener Nasenbär sorgt in Sachsen für Polizeieinsatz

Nasenbär Cute News https://www.flickr.com/photos/klengel/27027376240
Ein entlaufener Nasenbär hat im sächsischen Bischofswerda für einen Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild)Bild: flickr/Ralf Κλενγελ

Entlaufener Nasenbär sorgt in Sachsen für Polizeieinsatz

17.08.2025, 12:3517.08.2025, 12:35
Mehr «Leben»

Ein entlaufener Nasenbär hat im sächsischen Bischofswerda für einen Polizeieinsatz gesorgt. Jugendliche entdeckten das Tier am frühen Sonntagmorgen in einem Kreuzungsbereich, wie die Polizei in Görlitz berichtete.

Das Tier erkundete demnach eine Baumwurzel in einem Vorgarten.

Die Jugendlichen riefen die Polizei und behielten den Nasenbären bis zum Eintreffen der Beamten im Blick. Wie sich herausstellte, war der Nasenbär aus dem Tierpark Bischofswerda ausgerissen. Wie ihm das gelang, war zunächst unklar.

Das Tier wurde vorübergehend auf dem Polizeirevier untergebracht und sollte im Laufe des Sonntags in den Tierpark zurückkehren. Mit dem Nasenbären wirbt der Zoo der ostsächsischen Stadt sogar im Logo. (sda/afp)

Mehr Tiernews:

Cute News
Voilà! Die 27 besten Tierbilder der Woche sind serviert
Themen
