Emma Amour: «Meine Freundin dreht im Tinder-Karussell und nervt….»

Liebe Emma,



als wir beide Single waren, haben meine gute Freundin und ich uns immer alles geschrieben und erzählt in Sachen Männern, Dating und Sex.



Nun bin ich nach jahrelangem Falsch-Aussuchen mit einem tollen Mann zusammen und habe seit Ewigkeiten mal eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe.



Meine Freundin ist aber immer noch im Tinder-Karussell gefangen und kassiert eine Abfuhr nach der anderen. Und das von den grössten Idioten. Sie ist sehr klug, schön, lustig und leidenschaftlich.



Meine Ratschläge, mal eine Tinder-Pause zu machen, findet sie gut, einen Tag später datet sie den nächsten Vollidioten. Und schreibt mir. Ich kann die Nachrichten nicht mehr zählen, in denen es darum ging, ob er zurückschreibt, warum er nicht zurückschreibt, was sie machen soll usw.



Sie ist so in der Opferrolle gefangen und ich kann es langsam nicht mehr hören, weil sie alle meine Ratschläge ignoriert. Sie leidet und fühlt sich energielos. Sätze wie: Ohne Beziehung macht es keinen Sinn, Dinge zu erleben.



Andere Freundinnen fangen an, den Kontakt mit ihr zu meiden. Ich merke auch, dass ich immer weniger Lust habe auf sie und finde mich ein Arschloch. Das geht nun etwa ein Jahr so.



Was soll ich tun? Ehrlich sein? Abwarten und Fresse halten?



Danke dir,

Sandra