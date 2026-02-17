Am 17. Februar 2026 beginnt das chinesische Jahr des Feuerpferdes. Bild: Shutterstock

Chinesisches Neujahr: Wieso du dir heute die Haare nicht waschen darfst

Das chinesische Neujahr am 17. Februar 2026 hat in Europa mittlerweile grosse Wellen geschlagen. Vor allem auf Tiktok gehen die Inhalte rund um das Jahr des Feuerpferdes viral. Was das mit deinen Haaren zu tun hat, liest du hier.

Melanie Köppel / watson.de

Mehr «Leben»

Wenn am 17. Februar in China, aber auch in vielen anderen Teilen Asiens, das Jahr des Feuerpferdes beginnt, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf das energetische neue Jahr, sondern auch auf die damit einhergehenden abergläubischen Rituale.

Ähnlich wie in unseren Breitengraden an Silvester, wo unter anderem die Wäsche nicht über Nacht aufgehängt werden darf oder wir rote Unterwäsche für Glück tragen sollten, gibt es auch in der chinesischen Tradition einige Regeln, die es am Neujahrestag zu beachten gilt.

Ein Aberglaube machte in den letzten Tagen, besonders auf Tiktok, die Runde. Denn sich am 17. Februar die Haare zu waschen, soll besonderes Unglück bringen.

Chinesisches Neujahr: Deshalb bringt Haarewaschen Unglück

Im chinesischen Kulturkreis steckt hinter dem Haar-Tabu weniger Faulheit als Symbolik. Das Wort für «Haar» klingt im Chinesischen nämlich genauso wie das Wort für «Wohlstand».

Bedeutet: Wer sich am Neujahrstag die Haare wäscht, könnte symbolisch sein Glück direkt mit in den Abfluss schicken.

Und wer heute einen Friseurbesuch geplant hat, kann das ganze Jahr eigentlich gleich vergessen: Wer sich die Haare schneiden lässt, schneidet sich das Glück und den Wohlstand ab.

Tiktok-Trend: Gen Z verschiebt kollektiv den «Haarwaschtag»

Diese Info rund um das chinesische Neujahr hat sich wohl zu sehr in das Tiktok-Gedächtnis eingebrannt: Seit Tagen kursieren Videos, in denen (vorwiegend) junge Frauen davon berichten, sich noch schnell die Haare zu waschen, damit das nicht am 17. Februar passieren muss. Das gleiche gilt für den Wohnungsputz oder das Rausbringen des Abfalls.

Tiktokerin Marie bringt es in ihrem Video auf den Punkt:

«Ich finde es ja immer wieder spannend, wie sich unsere ganze Generation Z gar nichts sagen lässt, von niemanden, vor allem auch nicht von irgendwelchen Arbeitgebern oder sonstigen gesellschaftlichen Strukturen und so, aber sobald hier jemand auf Tiktok kommt und sagt, du darfst am 17.2. deine Haare nicht waschen, dann verschieben alle ihren Haarwaschtag und hören darauf, weil das bringt Unglück. Das kann doch nicht sein, Leute.»

Im chinesischen Aberglauben ist das Haarwaschverbot übrigens kein Einzelfall. Auch Putzen, Wäschewaschen oder Müll rausbringen gelten am ersten Neujahrstag als eher schlechte Idee, alles, was irgendwie «wegmacht», soll angeblich auch Glück vertreiben.

Ausserdem sollte man auch nichts Schwarzes tragen, denn das hole den Tod ins Haus, oder Haferflocken zum Frühstück essen, denn Letzteres steht für ein «arme Leute»-Gericht und diese Energie will man sich nicht ins neue Jahr mitnehmen.

Chinesisches Neujahr: Muss ich mich an die Traditionen halten?

Wie auch bei den Silvester-Traditionen, oder an anderen Feierlichkeiten, handelt es sich bei den «Regeln» am chinesischen Neujahr natürlich eher um ein nettes Kultur-Detail als um eine Verpflichtung.

Soll heissen: Der Aberglaube und die jahrhundertealte Tradition können für Zusammenhalt und, wie man auf Tiktok sieht, auch für rege Diskussionen sorgen.

Ob das Ganze wirklich Auswirkungen auf dein neues Jahr hat und vielleicht sogar wirklich Unglück bringt, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen. Ausserdem gibt es weltweit so viele Traditionen, Rituale und Aberglauben, die wir gar nicht alle strikt einhalten können, weil es so viele sind.

Heisst für dich: Wenn du am 17. Februar unbedingt duschen musst, wird das Universum vermutlich nicht kollabieren. Wer jedoch kein Risiko eingehen möchte, kann sich ganz gewissenhaft an die Regeln halten.